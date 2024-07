W każdej edycji "Rolnik szuka żony" przychodzi moment, w którym widzom nie podoba się zachowanie głównych bohaterów, czyli rolników. Ale nigdy tak szybko na prawie wszystkich nie lał się jad jak w tej edycji. Obrywa się im równo od pierwszego odcinka wszystkim. Może Łukasz jest najmniej hejtowany, ale generalnie Marek to "brudasek", Monika szuka konia, nie męża, a Zbigniew i Szymon - parobka do pracy.

Wpisów i analiz bohaterów i bohaterek show jest bardzo dużo. Czy w tej edycji widzowie są bardziej krytyczni, czy może zachowanie rolników i rolniczki nie przypadło im do gustu? Przeczytajcie oceny i opinie widzów o rolnikach z Rolnik szuka żony 3 w naszej galerii.

A tu mała próbka podsumowująca rolników z tej edycji, jeden z komentarzy na Facebooku Rolnik szuka żony 3.

Zbigniew szuka takiej no wiesz... kobiety, żeby pokazała, że jej zależy trochę, takiej no wiesz... Widać, że chętnie by szarpnął Irenkę... Stary erotoman gawędziarz, Marek... Ok, samotny facet z dwójką dzieci i gospodarstwem, ale widać, że niechluj i tu już nie chodzi o to, że ma dużo roboty, po uczestniczkach sądzę, że nie chcą, aby je wybrał tak naprawdę (poza czarną wdową hehe). Pewnie zostanie sam jak patyk i tak, Szymon wybierze pewnie tę laskę, co tańczył z nią na polanie - pasują jak dla mnie idealnie :D ona cichociemna, on typowy katolik... Łukasz wybierze pewnie tę z którą randkował (chociaż tępawa się wydaje, wcześniej myślałam, że blondyna go zaczaruje, co ma zębiszcze podobne do niego). Rolniczka drętwa jak nie wiem, po niej oczekiwałam czegoś więcej, a tu co odcinek to jakieś extreme zadania wymyśla, mało rozmawia z chłopakami, widać, że w głowie jej praca, konie itp. Jak dla mnie nie pasuje do tego programu...