Marcin chwilę przed zakończeniem emisji 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił założyć konto na Instagramie. Od tamtej pory na jego profilu pojawiają się nowe posty i relacje, w których Marcin przekazuje, co u niego słychać. Tym razem uczestnik 9. edycji show stacji TVN pochwalił się, że ma powody do świętowania. Zobaczcie, o co chodzi! Ciepłe słowa pod nowym wpisem Marcina zostawił nawet Krzysztof, jego kolega z 9. edycji programu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 9": Marcin pochwalił się swoim szczęściem

Każdy fan "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na pewno doskonale pamięta, że Marcin w programie raczej rzadko się uśmiechał i nie okazywał radości. Być może wynikało to z faktu, że jego małżeństwo z Kingą od początku się nie układało. Jak wiadomo, finalnie ta dwójka zdecydowała się na rozwód w finale eksperymentu.

Teraz jednak możemy zobaczyć Marcina w zupełnie innej odsłonie. Odkąd uczestnik 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawił się na Instagramie, każde jego zdjęcie jest przepełnione radością i uśmiechem. Tak się stało również i tym razem, a co więcej, Marcin przekazał, że ma szczególne powody do świętowania!

Instagram/marcin.o_farmaceuta

Jak wiadomo, Marcin jest farmaceutą, a jego najnowszy post wskazuje na to, że apteka, w której pracuje, ma już rok! Z tej okazji razem z ekipą z pracy uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozpoczął świętowanie.

Mamy roczek! Idealna okazja do świętowania z najlepszą ekipą pod słońcem - pochwalił się Marcin

Instagram/marcin.o_farmaceuta

Pod nowym postem Marcina pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów. Nie zabrakło również miłego komentarza od Krzysztofa z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widać, że panowie naprawdę bardzo się polubili!

Wszystkiego dobrego. Niech się darzy - napisał Krzysztof

Dzięki Krzysiu - odpisał Marcin

A Wy, śledzicie losy Marcina po zakończeniu emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia 9"?