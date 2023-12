Nie wszyscy uczestnicy 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znaleźli miłość, ale kontynuowanie małżeństwa chociaż przez jedną parę jest ogromnym sukcesem tego programu. Jak już wiadomo, pojawi się kolejna edycja eksperymentu, a w przyszłym roku na ekranach poznamy nowych uczestników show. Ekspertka Hanna Kąkol w rozmowie z Party.pl zdradziła co nieco o nowych uczestnikach. Jak myślicie, uda im się odnaleźć miłość?

Za nami 9. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która wzbudzała wiele emocji wśród widzów. Jak wiadomo, tylko Markowi i Kornelii udało się pozostać w małżeństwie. Krzysztof i Magda oraz Marcin i Kinga zdecydowali się na rozwód. Jak będzie w kolejnej edycji? Ekspertka w rozmowie z Party.pl wyznała, że nowi uczestnicy programu są bardzo zmotywowani, żeby znaleźć miłość.

Tacy, którzy są zmotywowani do tego, żeby się zakochać. Niektórzy kandydaci pięknie o tym mówią i myślę, że to jest plus tego programu, że można znaleźć miłość. Nawet proszę popatrzeć, są tacy uczestnicy, którzy znaleźli miłość po programie, bo ktoś ich zobaczył w tej telewizji więc jednak jest ta miłość od pierwszego wejrzenia jest możliwa

— stwierdziła ekspertka.