Początkowo miała być prowadzącą program „Dance, Dance, Dance”, ale ostatecznie producenci nowego show TVP mają dla Marceliny Zawadzkiej o wiele ciekawsze wyzwanie!

Jak ustaliło „Party”, Zawadzka wystąpi w programie „Dance, Dance, Dance”. W programie, który polega na odtwarzaniu znanych teledysków, prezenterka będzie tańczyć w parze z ... Rafałem Maślakiem. Ale to nie wszystko! W show zobaczymy także aktorkę Patricię Kazadi z młodszą siostrą Victorią oraz gwiazdy serialu „Na sygnale” czyli Dariusza Wieteskę i Monikę Mazur. Zapowiadają się niezłe emocje!

Wszystko wskazuje na to, że Marcelina zamieniła się na role z Basią Kurdej-Szatan. Okazuje się bowiem, że początkowo to aktorka miała być uczestniczką show, a Marcelina prowadzącą. Jak dowiedział się "Flesz", Kurdej-Szatan miała początkowo tańczyć w programie razem z mężem, ale Rafał Szatan doznał kontuzji i wykluczyło to go z udziału w show. Basia będzie więc prowadzić program z Tomaszem Kammelem, a Marcelina zostanie uczestniczką show. Więcej o nowym programie TVP w nowym „Party”.

Marcelina Zawadzka znowu będzie tańczyć

Jej partnerem będzie były mister Polski, Rafał Maślak

W programie zobaczymy także Patricię Kazadi z siostrą

Zobaczymy także gwiazdy „Na sygnale” - Dariusza Wieteskę i Monikę Mazur