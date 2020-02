Mamy pierwsze zdjęcia z planu "Hotelu Paradise"! Na wyspie będzie luksusowo i romantycznie

"Hotel Paradise" to nowy program, który zadebiutuje na antenie TVN7 już 24 lutego. Jego prowadzącą została Klaudia El Dursi, która skradła serca widzów w "Top Model". Modelka od kilku tygodni przebywa na Bali, gdzie kręcony jest "Hotel Paradise".

Gwiazda chętnie chwali się na Instagramie zdjęciami z malowniczej wyspy. Dzięki temu możemy podpatrzeć, jak będzie wyglądało otoczenie, w którym przyjdzie żyć uczestnikom show TVN7. Zobaczcie sami!

Na czym polega "Hotel Paradise"?

Jak już wspomnieliśmy, pod koniec lutego wystartuje pierwsze polska edycja "Hotelu Paradise". Ten amerykański format w Stanach doczekał się trzech edycji. Jego formuła może niektórym przywodzić na myśl podobny program pt. "Love Island", który mogliśmy śledzić na antenie Polsatu.

Na czym polega "Hotel Paradise"? Na Bali wylądują single, których zadaniem będzie dobrać się w pary tak, aby do końca tygodnia ta relacja nie rozpadła się. Ci, którzy mimo wszystko zostaną sami, będą musieli opuścić program. Do show co jakiś czas dołączą nowe osoby, których zadaniem będzie namieszanie w grupie i rozbicie par. TVN7 zapowiada, że "Hotel Paradise" dostarczy wielu emocji i niespodziewanych intryg!

Uczestnicy "Hotelu Paradise"

Stacja TVN7 na razie ujawniła jedynie trzech uczestników show. W programie zobaczymy Olę, Maćka oraz Krzysztofa. Jedno jest pewne - "Hotel Paradise" poprowadzi piękna Klaudia El Dursi. Wydaje się, że modelka odnalazła się w nowej sytuacji jak ryba w wodzie. Tak przynajmniej można stwierdzić na podstawie filmów i zdjęć, które publikuje u siebie na Instagramie. Dzięki nim możemy poczuć atmosferę panującą na planie "Hotelu Paradise". Świece, romantyczne widoki i egzotyczne ozdoby - musimy przyznać, że nowy program TVN7 zapowiada się intrygująco!

Klaudia El Dursi może sprawdzić się w roli prowadzącej. Czy to będzie udany debiut? Odpowiedź już niedługo!

