W jednym z ostatnich odcinków "Mam talent" pojawił się 23-letni Fabian z Nowej Soli, który zaśpiewał wielki hit Franka Sinatry "Fly Me To The Moon". Niestety, chłopakowi nie poszło najlepiej, a reakcja jurorów na jego występ, zwłaszcza Agnieszki Chylińskiej, jest dziś hitem na YouTubie! Zobaczcie sami, co się wydarzyło na scenie show TVN!

Agnieszka Chylińska przerwała występ w "Mam talent"

W 13. już edycji "Mam talent" wciąż pojawiają się wokaliści, którzy marzą o wielkiej sławie. Niektórzy z miejsca awansują do półfinałów, tak jak jedna z uczestniczek, która zaśpiewała hit Agnieszki Chylińskiej i zachwyciła wszystkich, ale są też tacy, którzy niestety, śpiewać nie potrafią. Jednym z nich był Fabian, któremu nie poszło najlepiej z hitem Sinatry. Uczestnik mocno fałszował, co wywoływało uśmiech wśród publiczności. Jak zareagowali jurorzy? By nie sprawiać mu przykrości, Jan Kliment oraz Małgorzata Foremniak zaczęli tańczyć, za to Agnieszka Chylińska w pewnym momencie postanowiła przerwać występ Fabiana, naciskając czerwone guziki wszystkich jurorów.

Występ Fabiana i tak podbija YouTube'a, znajdując się na "karcie na czasie". Co piszą internauci?

Kiedy rodzice mówią Ci, że pięknie śpiewasz a rzeczywistość jest zupełnie inna. Według mnie barwę głosu ma nawet w porządku, ale wiele przed nim pracy. Na pewno porządne lekcje śpiewu. Na ten moment fałsz na fałszu niestety. Pewnie też stres wiele zniszczył. Do tego przydało by się podszkolić akcent angielski. Jak ktoś nie potrafi śpiewać to trzeba mu to po prostu powiedzieć, a nie robić sobie z niego jaja..

A Wy co sądzicie?