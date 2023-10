4 września na antenie TVN ruszy trzynasta już edycja "Mam talent". Po dłuższej przerwie program wraca z wieloma nowościami, a największą jest oczywiście zamiana jurora - Agustina Egurrolę zastąpił Jan Kliment. Niezmiennie w show zobaczymy Agnieszkę Chylińską, która zostanie oczarowana przez jedną z uczestniczek. Co tam się działo - zobaczcie zwiastun jednego z odcinków.

Uczestniczka "Mam talent" śpiewa hit Agnieszki Chylińskiej

Podczas wiosennej ramówki TVN zaprezentowano zwiastun nowej, 13. edycji "Mam talent". Jedną z uczestniczek będzie Izabela, która na scenie zaśpiewa hit Agnieszki Chylińskiej - "Kiedy powiem sobie dość". Iza od razu wpadła w oko Agnieszce - m.in. przez podobną ilość tatuaży. Ale to, co zaskoczyło absolutnie wszystkich, to wokal uczestniczki - bardzo zbliżony do barwy samej Chylińskiej. Jurorka była szczerze wzruszona występem Izy, a to co działo się potem, wydarzyło się na scenie "Mam talent" pierwszy raz w historii. Zobaczcie koniecznie!

