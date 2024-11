Fani "ŚOPW" nie wróżą owocnej przyszłości dwóm z trzech par obecnej edycji. Dotychczas najlepiej układa się pomiędzy Agnieszką i Damianem, którzy wydają się zadowoleni z doboru partnera. Pozostali uczestnicy nie radzą sobie najlepiej, a w tym sporo mówi się o Joannie i Kamilu, którzy chociaż się nie kłócą... niewiele ze sobą rozmawiają. Internauci szczególnie krytycznie podchodzą do chłodnego zachowania kobiety. Jest jednak szansa, że ich małżeństwo przetrwa?

Spośród par z poprzednich edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którym udało się zbudować prawdziwy związek, możemy wymienić m.in. Anitę i Adriana, Wojtka i Agnieszkę czy Anetę i Roberta. Obecnie trwa dziesiąty już sezon, a widzowie ponownie trzymają kciuki za bohaterów. Od samego początku jednak pojawia się sporo skrajnych emocji, a to dlatego, że uczestnicy nie najlepiej się dogadują.

Szczęście niewątpliwie sprzyja Agnieszce i Damianowi, którzy już zachowują się jak para z przynajmniej kilkumiesięcznym stażem. Ostatnio nawet internauci zaczęli podejrzewać, że mężczyzna mógł przypadkiem zdradzić, że jego małżeństwo trwa nadal. U Agaty i Piotra natomiast sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a konflikt goni konflikt. Piotr nawet zaczął wbijać żonie szpile w sieci, co zdaniem odbiorców dowodzi, że ich relacja się rozpadła.

Między Joanną i Kamilem z kolei nadal nie pojawiła się żadna chemia, a dystans i chłodne podejście pogłębiają się coraz bardziej. Widzowie ostro również oceniają zachowanie kobiety, która z jednej strony przyznaje, że nie jest gotowa na bliskość, a z drugiej zarzuca mężowi, że powinien o nią zabiegać. Gdy Kamil zorganizował więc dla niej romantyczną kolację, ona wypunktowała rzeczy, które jej się nie podobały. Niechęć internautów do Joanny urosła na tyle, że jeden z odbiorców postanowił napisać jej mężowi wprost:

Run, Kamil, run. Nie trać życia, energii, siebie dla kapryśnej, nudnej ''księżniczki'' bez urody i manier

Kamil natychmiast zareagował na uderzający w Joannę wpis, poniekąd stając w jej obronie. Dał bowiem jasno do zrozumienia, że telewizja rządzi się własnymi prawami i to, co widzimy na ekranie, to zaledwie wycinek.

Dziękuję, ale te inwektywy nie są potrzebne... pamiętaj, że to fragmenty zmontowane w całość

Czy zatem jest szansa, że relacja Kamila i Joanny podczas eksperymentu miała również pozytywne chwile, które wpłynęły korzystnie na podjętą w finale decyzję? Wciąż nie jest to pewne, choć słowa mężczyzny mogą sporo zmieniać. Do dnia decyzji pozostało jeszcze trochę czasu, dlatego widzom pozostaje jedynie przyglądać się wszystkim parom.

Myślicie, że małżeństwo Joanny i Kamila jednak przetrwa?

