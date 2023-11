Justyna nie może narzekać na brak zainteresowania w programie, choć podoba się wielu uczestnikom, ona wciąż pozostaje przy Rochu. Teraz uczestniczka show postanowiła pokazać zdjęcia z przeszłości. Okazuje się, że kilka lat temu jej sylwetka wyglądała zupełnie inaczej. Internauci są zachwyceni jej metamorfozą. Sami zobaczcie!

Justyna z „Hotel Paradise” przeszła spektakularną metamorfozę

Justyna z 7. edycji „Hotelu Paradise” zachwyciła urodą nie tylko uczestników, ale również i widzów. W programie uczestniczka tworzy relacje z Rochem, z którym udało się jej przetrwać, aż do tygodnia finałowego. Para ma swoje wzloty i upadki, ale oboje mają nadzieje na to, że ich relacja przetrwa nawet po programie. Justyna jest aktywna na swoim Instagramie, na którym chętnie odnosi się do losów hotelu i nie tylko. Ostatnio uczestniczka miłosnego show umożliwiła na swoim InstaStories na zadawanie jej pytań. Jedna z internautek postanowiła, zapytać ją o to, czy zawsze była tak szczupła. Justyna odpowiedziała, publikując zdjęcia z przeszłości. Nie da się ukryć, że jej sylwetka przeszła spektakularną przemianę.

Wow, co za przemiana. Zdradzisz, co cię do niej zmotywowało — zapytała internautka.

Chciałam po prostu lepiej czuć się w swoim ciele — odpowiedziała Justyna.

Instagram @justyna.hotelparadise7

Internauci byli zachwyceni metamorfozą Justyny z „Hotel Paradise” i zaczęli dopytywać, jak udało jej się osiągnąć taką przemianę. Uczestniczka show nie ma jednak gotowego rozwiązania na swój sukces.

Niestety nie ma na to żadnego przepisu, który zmieni wasze ciało w tydzień czy miesiąc i po sprawie. Nie jest to też takie trudne, jak może się wydawać — dodała.

Instagram @justyna.hotelparadise7

Uczestniczka show zdradziła, jaka była jej największa waga i stwierdziła, że każdy dodatkowy kilogram jest u niej widoczny, ponieważ jest dość niska.

56 kilogramów to był chyba max, a właśnie minimum to 47/8 kilogramów. Ja wam tylko powiem, że przy moim wzroście każdy kilogram robi różnicę. Czasem źle się czuję po wyjazdach, po jakiś wakacjach itd., bo przytyję te 2 kilo, a przy moim wzroście (162 cm) widać różnicę czy to jest 49 kg, czy 51 kg — wyjaśniła.

A wam jak się podoba przemiana Justyny z "Hotel Paradise"?