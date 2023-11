Wielkie emocje związane z finałem 7. edycji "Hotelu Paradise" już za nami! Wielkimi zwycięzcami okazali się Kori i Jacek, którzy główną nagrodą w wysokości 100 tys. złotych, podzielą się na pół. Tymczasem fani programu już zastanawiają się, czy będzie kolejna edycja programu. My znamy odpowiedź!

Czy będzie "Hotel Paradise 8"?

Przypomnijmy, że siódma odsłona "Hotelu Paradise" była nagrywana w Kolumbii. W tej samej lokalizacji realizowane były też zdjęcia do specjalnej edycji programu – "Hotel Paradise. All Stars", w której wystąpiły gwiazdy poprzednich sezonów show. Teraz gdy "Hotel Paradise 7" oraz "All Stars" zostały już wyemitowane, w głowach fanów rodzi się jedno pytanie – czy będzie kolejna odsłona programu? Odpowiedź na to pytanie poznaliśmy na samym końcu finałowego odcinka "Hotel Paradise 7".

Uwielbiany przez widzów Pan Lektor poinformował oficjalnie, że możemy się spodziewać kolejnego sezonu "Hotelu Paradise"! Ta wiadomość z pewnością ucieszyła wszystkich fanów show.

Dzięki za kolejną, wspólną przygodę. Jak zawsze mogliśmy na Was liczyć. Obiecujemy, że wrócimy do Was z nowym sezonem w zupełnie nowym, olśniewająco pięknym miejscu na świecie - powiedział Pan Lektor

Co więcej, Pan Lektor poinformował, że już rusza casting do programu! Wygląda na to, że przygotowania do nowego sezonu show ruszają od razu pełną parą.

A gdybyście chcieli wyruszyć z nami i zamieszkać w „Hotelu Paradise”, to właśnie uruchamiamy casting. Szczegóły na stronach TVN-u – dodał Pan Lektor

Cieszycie się, że zobaczymy kolejną edycję "Hotelu Paradise"?