Małgosia z "Rolnik szuka żony" ostro krytykuje 8. edycję: "W sumie im współczuję"

Małgorzata Płaza z "Rolnik szuka żony" bardzo ostro podsumowała najnowszą edycję programu! Była uczestniczka randkowego hitu TVP w rozmowie z mediami uważa, że bohaterowie najnowszej edycji są ośmieszani. Tak mocnych słów nie spodziewał się chyba nikt! Nie uwierzycie, co jeszcze powiedziała Małgosia z "Rolnik szuka żony"!

Małgosia z "Rolnik szuka żony" ostro o programie

Małgorzata Płaza wzięła udział w piątej edycji "Rolnik szuka żony". Małgosia była kandydatką Jana i wydawało się, że ma szansę stworzyć z nim naprawdę szczęśliwy związek. Niestety, w finale doszło do zaskakującego zwrotu akcji, a Jan powiedział do innej kandydatki, że to ją chciał wybrać - Małgosia była wyraźnie zszokowana wyznaniem rolnika, chociaż chwilę wcześniej szczęśliwa zdradziła, że tuż po wyjeździe pozostałych kandydatek została w domu Jana.

Teraz Małgosia z piątek edycji "Rolnik szuka żony" ostro podsumowała ósmą edycję programu!

Małgorzata Płaza w rozmowie z portalem plotek.pl skomentowała wydarzenia z najnowszej edycji programu i nie ukrywa, że jest zszokowana tym, co zobaczyła na ekranie.

Po szóstym odcinku przestałam oglądać ten program. Wiało nudą, sztucznym podkręcaniem problemów, prowokowaniem ludzi do zazdrości, złości, mataczenia na siebie. Ośmieszano praktycznie wszystkich bohaterów, by przyciągnąć publiczność. W sumie im współczuję. Za dużo niedopowiedzeń, z których każdy widz wyciągał swoje własne wnioski. Ten sezon to zdecydowanie nie na moje nerwy - wyznała dla plotek.pl.

To jeszcze nie koniec mocnych zarzutów! Małgosia z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że ma żal do producentów programu za to, jak pokazują uczestników ósmej edycji, których w większości miała okazję już poznać.

Montaż i reżyseria ostatnio jest tendencyjna według mnie i już nie mam przyjemności z oglądania tego, bo dalekie jest to od promocji polskiej wsi i pozytywnych emocji w poszukiwaniu partnerów do życia - powiedziała dla portalu plotek.pl.

Jesteście zaskoczeni wyznaniem Małgosi z "Rolnik szuka żony"? Myślicie, że producenci odpowiedzą na zarzuty byłej uczestniczki?

