Okazuje się, że po nagraniu finału show TVP, Małgosia i Marek postanowili zamieszkać razem.

- Mieli dylemat, kto do kogo się przeprowadzi - on ma swój dom, ona też. W końcu Marek przeniósł się do Gosi. Odmieniła go, jest bardziej stonowany. - dodał informator gazety.