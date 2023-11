3 z 4

Według doniesień "Na żywo" Małgosia i Marek po raz pierwszy spotkali się jeszcze przed przyjazdem do uzdrowiska. Jak to możliwe? Informator magazynu zdradza, że Małgosia i Marek jechali jednym pociągiem w drodze do Ustronia.

Mieli miejsca w jednym przedziale- zdradza źródło "Na żywo".

Już wtedy Małgosia i Marek zwrócili na siebie uwagę. Teraz okazuje się, że uczucie było na tyle silne, że po programie zakochani zdecydowali sie razem zamieszkać. Podobno to Marek wprowadził się do domu swojej partnerki.

Co więcej, ostatnio okazało się, że Małgosia i Marek planuja wspólną przyszłość i już zastanawiają się nad ślubem. Kto zostanie ich świadkiem? Odpowiedź na następnej stronie.

