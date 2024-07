Pierwsze zdjęcia Małgorzaty Rozenek z planu programu "Projekt Lady"! Prezenterka z wielką klasą promuje nowy show stacji TVN, który już wkrótce pojawi się na antenie. Emisję pierwszego odcinka zaplanowano na marzec 2016 roku. Nie znamy jeszcze konkretnej daty premiery, lecz mamy już pierwsze fotki Małgosi z planu zdjęciowego! Prezenterka wygląda na nich bardzo skromnie i elegancko. Ma na sobie klasyczną czarną bluzkę z białym kołnierzykiem oraz mankietami w tym samym kolorze oraz proste czarne spodnie. Look dopełniają czarne szpilki. To kwintesencja klasycznej elegancji! Czy uczestniczki programu również pokochają taki styl?

O czym będzie "Projekt Lady"?

Nowy program stacji TVN ma być polską wersją popularnego brytyjskiego programu "Ladette to Lady", którego celem jest nauczanie dobrych manier, stylu i ogłady. Jego uczestniczkami mają być młode dziewczęta, które chcą zmienić swoje życie i stać się prawdziwymi damami. W osiągnięciu tego celu Małgorzatę Rozenek mają wspierać dwie ekspertki - doktor Irena Kamińska-Radomska oraz psycholog Tatiana Mindewicz-Puacz. Czy długo oczekiwany program z uwielbianą przez widzów Małgorzatą Rozenek będzie hitem na miarę "Perfekcyjnej Pani Domu"? Wszystko na to wskazuje! Będziecie go oglądać?

Będziecie oglądać nowe show TVN?