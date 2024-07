Warunki w programie Azja Express były piekielnie trudne. Jak Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan dali sobie radę? Gwiazda TVN miała problem z brakiem makijażu. Dlatego też została okrzyknięta przez Radosława Majdana... Larą Croft:

Mycie wyglądało tak, że prysznic to jest to rura wystająca na wysokość metra, w łazience metr na metr.[...] Aga (Szulim, przyp. red). jako jedyna miała make up na planie, starała się nam pomagać. - mówi Rozenek.