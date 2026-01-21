72-letnia aktorka Małgorzata Potocka zdecydowała się na udział w nowej edycji programu „Taniec z gwiazdami”, który będzie emitowany wiosną na antenie Polsatu. Znana z produkcji takich jak „Matki, żony i kochanki”, Potocka przyjęła propozycję udziału w tanecznym show, licząc na nową przygodę i możliwość sprawdzenia się w innej roli. Jednak według medialnych doniesień pojawiły się pewne problemy. Chodzi o jej tanecznego partnera.

Mieszko Masłowski partnerem tanecznym Małgorzaty Potockiej w "Tańcu z gwiazdami"

Według ustaleń mediów, decyzją produkcji "Tańca z gwiazdami" tanecznym partnerem Małgorzaty Potockiej został 28-letni tancerz Mieszko Masłowski. Różnica wieku między uczestnikami wynosi ponad 40 lat, co początkowo nie budziło zastrzeżeń ze strony aktorki. Pierwsze treningi podobno ujawniły jednak, że nie wszystko przebiega zgodnie z oczekiwaniami.

Między Potocką a Masłowskim "nie ma chemii" na parkiecie?

Jak poinformował portal se.pl, Potocka miała zgłosić swoje zastrzeżenia co do współpracy z Masłowskim. Z cytowanego w artykule źródła wynika:

Między nimi nie ma chemii. Owszem, Małgosia uważa, że Mieszko to miły chłopak, prywatnie nie ma nic do niego, ale zupełnie nie czuje się dobrze w tańcu w jego towarzystwie i nie wyobraża sobie, by najbliższe tygodnie spędzać po wiele godzin z kimś, z kim nie wierzy się w żaden sukces. On według niej dobrze jej nie poprowadzi. - informuje Super Express

Aktorka podobno miała również nadzieję, że uda jej się zajść w programie tak daleko, jak Barbara Bursztynowicz, która zakończyła swoją przygodę w ćwierćfinale.

Reakcja produkcji "Tańca z gwiazdami" na prośbę o zmianę

Według informacji przekazanych przez „Super Express”, Potocka miała zwrócić się do produkcji z prośbą o zmianę partnera tanecznego. Jak twierdzi źródło:

Poprosiła stanowczo o zmianę partnera na ciut starszego i bardziej charyzmatycznego. Niestety usłyszała, że inne gwiazdy nie zgłaszają uwag, więc nikt nie jest wolny, a Mieszko jest już niby zakontraktowany. Wszyscy nie wiedzą, jak rozwiązać tę sytuację, bo Małgorzata jest bardzo niezadowolona - dodaje źródło cytowane przez ,,SE''

Zwróciliśmy się do Małgorzaty Potockiej z prośbą o komentarz w tej sprawie, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy od niej żadnej odpowiedzi.

Fot. Aliaksandr Valodzin/East News

