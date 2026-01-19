Już w marcu wystartuje 18. edycja "Tańca z gwiazdami" w telewizji Polsat. Produkcja tanecznego show powoli ujawnia pierwsze gwiazdy, a także tancerzy, którzy pojawią się w nowej odsłonie programu. Już oficjalnie wiadomo, że w gronie tancerek ponownie zobaczymy Izabelę Skierską.

Tancerka postanowiła wykorzystać czas oczekiwania na nową edycję "Tańca z gwiazdami" na zorganizowanie Q&A ze swoimi fanami. Skierska podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie wyjawiła między innymi, czy ma męża, a także podzieliła się refleksją na temat programu.

"Taniec z gwiazdami": Czy Izabela Skierska ma męża?

Izabela Skierska szturmem podbiła serca fanów "Tańca z gwiazdami". Wszyscy już doskonale wiedzą, że jest niezwykle utalentowaną i charyzmatyczną tancerką, jednak o jej życiu prywatnym wiadomo niewiele. Nic więc dziwnego, że na jej instagramową skrzynkę co rusz napływają wiadomości, w której fani dopytują się... czy jest w związku! W końcu piękna tancerka postanowiła raz na zawsze rozwiać wątpliwości na ten temat.

Ilość tego typu pytań o męża/narzeczonego jest bardzo ciekawa. Coś mnie ominęło? Więc odpowiadam - nie jestem w związku. - odpowiedziała wprost Skierska

Izabela Skierska o "Tańcu z gwiazdami"

Izabela Skierska będzie w gronie tancerzy 18. edycji "Tańca z gwiazdami", a według nieoficjalnych medialnych doniesień jej partnerem ma być Kamil Nożyński. I właśnie tancerka postanowiła podczas Q&A zabrać głos również na temat samego programu. Jeden z fanów zadał pytanie:

Czy uważasz, że ,,TzG'' jest sprawiedliwym programem? Różny poziom tańca itd. - zapytał jeden z fanów

Wówczas Izabela Skierska odpowiedziała:

Jeżeli patrzymy na doświadczenie taneczne to oczywiście, że nie. Właściwie to w wielu kategoriach NIE JEST. ALE przecież o to chodzi, że każda gwiazda i każda para ma do zaoferowania coś innego. - zaczęła tancerka

W dalszej części swojej odpowiedzi tancerka doprecyzowała:

Pary, które wygrywają, nie zawsze najlepiej tańczą technicznie, nie zawsze są najbardziej popularne, najsprawniejsze lub najbardziej doświadczone. One ujmują widzów czymś innym. Zawsze bawi mnie poruszenie i dyskusja na ten temat. Nikt nam nie każe brać w tym udziału, to są świadome decyzje, więc my jako uczestnicy nie mamy z tym problemu (no może nie wszyscy), rozumiemy ten format. A osoby, które go tworzą, też dają wszystkim przestrzeń na pokazywanie tego, co w każdym najlepsze. Jedni potrafią to wykorzystać, a inni nie. I jeszcze tylko dodam, że KAŻDY KTO WYGRAŁ, ZASŁUŻYŁ NA TO! - podsumowała

Co sądzicie o wyznaniu tancerki?

Fot. Instagram Izabela Skierska

