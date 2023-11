Małgorzata Płaza była uczestniczką 5. edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć początkowo wydawało się, że znalazła szczęście u boku statecznego Jana, ten zranił ją i porzucił na oczach widzów. Małgorzata wróciła do swojego życia i próbowała złapać dystans do tego, co wydarzyło się w programie.

Wydaje nam się, że Gsia powoli odzyskała równowagę. Na najnowszych zdjęciach wygląda na pewną siebie i silną kobietę. Małgorzata zdecydowała się nawet pochwalić na Instagramie fotografią, na której pozuje bez makijażu! Jak wam się podoba w takim wydaniu?

Małgorzata z "Rolnik szuka żony" bez makijażu

Małgorzata na co dzień zajmuje się między innymi robieniem na drutach. Kobieta tworzy ekologiczne torby, które później sprzedaje w internecie. Małgosia uwielbia też kontakt z naturą. Nie dziwi więc nikogo fakt, że właśnie szykuje się do wakacyjnej wyprawy. Małgosia poczuła już w pełni letni czas. Do tego stopnia, że zrezygnowała nawet z makijażu. Na Instagramie można podziwiać jej naturalną odsłonę!

Przydałyby się jakieś WAKACJE. Za parę dni wsiadam w samochód i jadę przed siebie bez planów z otwartym umysłem i radością. Polska czeka na odkrycie a pogoda podobno gwarantowana ... cdn #nomakeup - napisała Małgorzata pod zdjęciem, na którym pozuje bez makijażu.

Historia miłości Jana i Małgorzaty z "Rolnik szuka żony 5"

Przypomnijmy, że Małgosia zgłosiła się do programu, ponieważ zauroczyła ją wizytówka Jana. Stateczny emeryt zrobił na niej duże wrażenie. Ku jej radości rolnik również zwrócił na nią uwagę. Do tego stopnia, że zaprosił ją do swojego gospodarstwa wraz z dwoma innymi kandydatkami. Choć ona od początku była w niego wpatrzona, Jan spoglądał również na inne kobiety. Szczególnie na Marię, wobec której zdobył się nawet na śmiały, acz niezbyt kulturalny gest.

Ostatecznie Jan zdecydował się kontynuować znajomość z Małgosią. Co więcej, para zaczęła nawet planować wspólną przyszłość. Jakie więc było zdziwienie widzów, gdy w finałowym odcinku Jan ogłosił, że nic go już nie łączy z Gosią i... wziął numer od Marii. Wszyscy w studiu, na czele z Martą Manowską, nie rozumieli, dlaczego rolnik postąpił w ten sposób.

To zdarzenie mocno zraniło Małgorzatę. Na szczęście wygląda na to, że kobieta zdołała już o tym zapomnieć...

Myślicie, że Jan żałuje, że tak postąpił wobec Małgorzaty? Czy tych dwoje może jeszcze do siebie wrócić?

Małgorzata odzyskała równowagę po przykrych doświadczeniach w programie "Rolnik szuka żony"

