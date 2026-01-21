Magdalena Tarnowska tuż przed startem nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" podzieliła się radosną nowiną. Jej fani od dawna czekali już aż to się stanie. Teraz sama nie kryje radości.

Magda Tarnowska w końcu mogła to ogłosić

Magdalena Tarnowska jest tancerką znaną z "Tańca z Gwiazdami". Szczególnie dużą popularność przyniosła jej miniona 17. edycja, gdzie o "Kryształową Kulę" walczyła wraz z Bagim. To właśnie oni jako para numer 9, sięgnęli po zwycięstwo w programie. Nieoficjalnie wyciekła lista par 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", a według niej Magdalena Tarnowska ma tym razem zatańczyć z Piotrem Kędzierskim. Zanim jednak widzowie zobaczą ją na parkiecie, podzieliła się inną dobrą nowiną.

Magdalena Tarnowska zyskując popularność w sieci, działalności w niej uczyła się od Bagiego. Jeszcze w trakcie "Tańca z Gwiazdami" obiecała fanom, że będzie starała się być regularnie aktywna online, gdzie obserwuje ją już ponad 363 tysiące fanów. Właśnie ogłosiła, że założyła swój kanał nadawczy, gdzie będzie mogła pozostawać ze wszystkimi w kontakcie:

Nie wiem jeszcze, czy to ogarnę ale się postaram… Zapraszam napisała.

Do wpisu dołączyła nagranie, na którym nie ukrywa swojej radości. Zadowoleni są również fani:

Bardzo się cieszymy, że się nareszcie udało!!!Super będzie być częścią Twojego kanału nadawczego!!

Co za news!!! Magdaleno dziękujemy za zaproszenie! Się będzie działo

Super, w końcu Kochana, Czuję, że to będzie najlepszy kanał ever

Magda Tarnowska i Bagi wspierają WOŚP

W 34. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do gry dołączyli zwycięzcy 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” - Mikołaj „Bagi” Bagiński oraz Magdalena Tarnowska. Duet taneczny, który zdobył serca widzów Polsatu, postanowił wystawić niezwykłą aukcję na cele charytatywne. Ofertą, jaką zaproponowali, jest prywatna lekcja tańca w przyjaznej atmosferze oraz wspólna kolacja.

Wśród gwiazd biorących udział w tegorocznych aukcjach WOŚP znalazł się również Maciej Musiał. Jego propozycja - wspólny taniec poloneza w stroju z ekranizacji „Pana Tadeusza” - również przyciąga spore zainteresowanie.

W aukcjach WOŚP 2026 biorą udział również inne znane osoby. Julia Wieniawa wystawiła tzw. „nocowankę”, Maryla Rodowicz, Joanna Krupa i Joanna Przetakiewicz także dołączyły do akcji.

Wśród ciekawych ofert znalazła się również kolacja z Marcinem Bosakiem, spotkanie z Ewą Gawryluk i Piotrem Domanieckim, wieczorowa suknia Bogny Sworowskiej oraz jedna z sukni ślubnych Wersow.

