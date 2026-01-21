Magdalena Tarnowska podzieliła się radością. Fani nie kryją zachwytu
Magdalena Tarnowska, zwyciężczyni 17. edycji „Tańca z Gwiazdami”, nie zwalnia tempa. Zanim ponownie pojawi się na parkiecie w nadchodzącej edycji programu, podzieliła się z fanami radosną nowiną. Tancerka właśnie zrobiła kolejny krok w swojej internetowej karierze.
Magdalena Tarnowska tuż przed startem nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" podzieliła się radosną nowiną. Jej fani od dawna czekali już aż to się stanie. Teraz sama nie kryje radości.
Magda Tarnowska w końcu mogła to ogłosić
Magdalena Tarnowska jest tancerką znaną z "Tańca z Gwiazdami". Szczególnie dużą popularność przyniosła jej miniona 17. edycja, gdzie o "Kryształową Kulę" walczyła wraz z Bagim. To właśnie oni jako para numer 9, sięgnęli po zwycięstwo w programie. Nieoficjalnie wyciekła lista par 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", a według niej Magdalena Tarnowska ma tym razem zatańczyć z Piotrem Kędzierskim. Zanim jednak widzowie zobaczą ją na parkiecie, podzieliła się inną dobrą nowiną.
Magdalena Tarnowska zyskując popularność w sieci, działalności w niej uczyła się od Bagiego. Jeszcze w trakcie "Tańca z Gwiazdami" obiecała fanom, że będzie starała się być regularnie aktywna online, gdzie obserwuje ją już ponad 363 tysiące fanów. Właśnie ogłosiła, że założyła swój kanał nadawczy, gdzie będzie mogła pozostawać ze wszystkimi w kontakcie:
Nie wiem jeszcze, czy to ogarnę ale się postaram… Zapraszam
Do wpisu dołączyła nagranie, na którym nie ukrywa swojej radości. Zadowoleni są również fani:
Bardzo się cieszymy, że się nareszcie udało!!!Super będzie być częścią Twojego kanału nadawczego!!
Co za news!!! Magdaleno dziękujemy za zaproszenie! Się będzie działo
Super, w końcu Kochana, Czuję, że to będzie najlepszy kanał ever
Magda Tarnowska i Bagi wspierają WOŚP
W 34. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do gry dołączyli zwycięzcy 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” - Mikołaj „Bagi” Bagiński oraz Magdalena Tarnowska. Duet taneczny, który zdobył serca widzów Polsatu, postanowił wystawić niezwykłą aukcję na cele charytatywne. Ofertą, jaką zaproponowali, jest prywatna lekcja tańca w przyjaznej atmosferze oraz wspólna kolacja.
Wśród gwiazd biorących udział w tegorocznych aukcjach WOŚP znalazł się również Maciej Musiał. Jego propozycja - wspólny taniec poloneza w stroju z ekranizacji „Pana Tadeusza” - również przyciąga spore zainteresowanie.
W aukcjach WOŚP 2026 biorą udział również inne znane osoby. Julia Wieniawa wystawiła tzw. „nocowankę”, Maryla Rodowicz, Joanna Krupa i Joanna Przetakiewicz także dołączyły do akcji.
Wśród ciekawych ofert znalazła się również kolacja z Marcinem Bosakiem, spotkanie z Ewą Gawryluk i Piotrem Domanieckim, wieczorowa suknia Bogny Sworowskiej oraz jedna z sukni ślubnych Wersow.
Zobacz także:
- Takiej aukcji na WOŚP nikt się nie spodziewał. Bagi i Magdalena Tarnowska zrobią to w szczytnym celu
- Bagi powiedział to wprost o Ewie Kasprzyk. To naprawdę sądzi o jej słowach na temat terapii
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.