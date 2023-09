Magda Karwacka i Igor Łubkowski z drugiej edycji "Love Island" od niedawna mieszkają razem! Para wspólnie wynajęła apartament w Warszawie i właśnie się urządziła. Na IstaStory Igora mogliśmy co nieco zobaczyć, jak wygląda ich nowe lokum i trzeba przyznać, że robi ogromne wrażenie. Jest naprawdę luksusowo, a z takiej kuchni chyba nikt nie chciałby wychodzić. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Love Island 2": Magda i Igor jeszcze nigdy nie pokazali tak intymnych zdjęć. "Będziecie mieli cudne dzidziusie" Magda i Igor z "Love Island" pochwalili się nowym mieszkaniem Magda i Igor z "Love Island" to jedna z najbardziej lubianych par drugiej edycji show. Fani uwierzyli w ich uczucie i mocno kibicują im aż do tej pory. Chociaż Magda i Igor nie zwyciężyli w finale "Love Island", to chyba śmiało można przyznać, że wygrali coś znacznie cenniejszego - miłość! Para jest bardzo aktywna na Instagramie, dzięki czemu na bieżąco wiemy, co się u nich dzieje. Magda i Igor często zamieszczają wspólne zdjęcia, a niedawno dowiedzieliśmy się, że podjęli decyzję o wspólnym zamieszkaniu! Minął miesiąc odkąd wyszliśmy z programu @loveislandwyspamilosci 🌴Wchodząc w DM 📩 mogę stwierdzić tylko jedno - jesteście ciekawi co u nas 💜 Zdradzę Wam super newsa, dzisiaj wynajęliśmy mieszkanie, więc mamy własne gniazdko 🏠 - pisała niedawno Magda na swoim Instagramie. Finaliści "Love Island" bardzo szybko urządzili swoje wspólne lokum, a na IstaStory Igora niedawno pojawiło się kilka krótkich nagrań, na których mogliśmy zobaczyć jak np.: wygląda kuchnia w ich nowym mieszkaniu. Tym razem to Magda przygotowywała pyszne danie dla swojego ukochanego. W naszym domu zamiana ról. Małżonka gotuje, dzisiaj...