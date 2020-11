Magda i Igor z "Love Island" podzielili się z fanami radosną nowiną! Posypały się pierwsze gratulacje

Magda i Igor, zdobywcy drugiego miejsca w programie "Love Island", postanowili poinformować fanów o ważnych zmianach w ich życiu. Para wkracza w nowy etap, a ich wielbiciele są przeszczęśliwi, że sprawy potoczyły się tak szybko. Posypały się gratulacje i życzenia szczęścia na nowej, wspólnej drodze. Zobaczcie, o co chodzi!

Zobacz także: Ola z "Love Island" opowiedziała o swojej chorobie! Wypadające włosy, problemy z cerą...

Magda Karwacka i Igor Łubkowski zyskali grono fanów dzięki udziałowi w programie "Love Island". Piękna dziewczyna oczarowała wszystkich uczestników "Wyspy miłości", jednak to właśnie Igor skradł jej serce. Fani uwierzyli w szczerość uczuć tej dwójki, dzięki czemu Magda i Igor dotarli do ścisłego finału, w którym przegrali jedynie z Julią i Dominikiem.

Magda i Igor na każdym kroku udowadniają, że naprawdę bardzo im na sobie zależy i ciągle pielęgnują swoje uczucie. Para jest bardzo aktywna na Instagramie, dzięki czemu na bieżąco wiemy, co się u nich dzieje. Tym razem to Magda przekazała fanom ważną wiadomość. Okazało się, że razem z Igorem podjęli decyzję o wspólnym zamieszkaniu i już wynajęli własne gniazdko!

Minął miesiąc odkąd wyszliśmy z programu @loveislandwyspamilosci 🌴Wchodząc w DM 📩 mogę stwierdzić tylko jedno - jesteście ciekawi co u nas 💜 Zdradzę Wam super newsa, dzisiaj wynajęliśmy mieszkanie, więc mamy własne gniazdko 🏠 A wy po jakim czasie zamieszkaliście ze swoją drugą połówką? 👩‍❤️‍👨 PS: Jak widać na załączonym obrazku, cały czas się przy nim śmieje 🥰 Loooove you @iglubkowski 💜 - napisała Magda Karwacka.

Fanów bardzo ucieszyła ta wiadomość i pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów, życzeń i gratulacji!

- Trzymam kciuki, bo pasujecie do siebie 👍

- Jesteście zdecydowanie moją ulubioną parą z tej edycji ❤️ życzę wam jak najlepiej i duuuużo miłości 🙏🏻 śpijcie dobrze w nowym gniazdku

- I to to chodzi Kochani 💞 Gratulacje 😘😘

- Powodzenia❤️

- Szczęścia dla Was 💞💞💞 - piszą fani.