Magda Wójcik z "Big Brothera" wraz z mamą pojawiły się w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiadały m.in. o tym, jak wygląda ich życie po zwycięstwie 31-latki w show TVN 7. Mama gwiazdy zabrała również głos w sprawie jej związku z Olehem!

Magda Wójcik zdobyła ogromną sympatię widzów w programie "Big Brother". Jej konto na Instagramie śledzi już ponad 215 tys. osób. Na co dzień spotyka się z życzliwością ze strony fanów:

Jedyne co się zmieniło, to bardzo dużo ludzi mnie zatrzymuje, chcą hugs (przytulania) and kisses (całusów), nie spotkałam się z żadnymi nieprzyjemnymi sytuacjami.