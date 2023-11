W niedzielę 16 czerwca odbył się wielki finał najnowszej edycji "Big Brothera". Jak już wiemy, reality-show wygrała Magda Wójcik, która pokonała pozostałych finalistów: Bartka, Igora i Radka. W ostatnim odcinku programu Magdę wspierali jej bliscy i przyjaciele, a wśród nich... Maffashion! Okazuje się, że jedna z najpopularniejszych polskich blogerek przyjaźni się ze zwyciężczynią "Big Brothera". Maffashion wzięła nawet udział w nagraniu specjalnego filmiku, który miał być podsumowaniem pobytu Magdy Wójcik w domu Wielkiego Brata. Podczas nagrania, które zostało wyemitowane w wielkim finale przyjaciele Magdy nie ukrywali, że nie podoba się im zachowanie Oleha z którym ich przyjaciółka ma romans. Fani Oleha zaczęli krytykować Maffashion, która opublikowała w sieci wspólne zdjęcie z Wójcik! Maffashion odpowiedziała!

Przyjaciele Magdy w nagraniu wyemitowanym w finale "Big Brothera" nie ukrywali, że nie są zachwyceni Olehem, który według nich próbuje zdobyć popularność dzięki Madzi. Z kolei o Łukaszu, największym rywalu Oleha z domu Wielkiego Brata, znajomi Magdy wypowiadali się bardzo pozytywnie. Fani Oleha są wściekli i publikują na pod zdjęciami Maffashion krytyczne komentarze.

Maffashion skomentowała wpisy internautów.

- nikogo nie będę przepraszać za nic. Bo nic o nim nie mówiłam obraźliwego. A jeśli nie spodobał mi się jego środkowy palec na nagraniu to mogłam powiedzieć że to nie jest ok. Ich sprawa, ich życie! A wczoraj po finale na spotkanie gdzie dojechał też Oleh, zamieniłam z nim jedno zdanie i odniosłam się też do tego materiału. Serio patrzcie na to co jaka osoba na video mówiła. Nie generalizujcie i niewkładajcie każdemu w usta słów drugiej osoby- apelowała Maffashion.