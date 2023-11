Związek Magdy i Oleha z "Big Brothera" od samego początku wzbudzał spore emocje wśród fanów show. Internauci zwracali uwagę m.in. na sporą różnicę wieku między Magdą (31 lat) a Olehem (20 lat) i sugerowali, że chłopak może złamać jej serce. Atmosferę wokół ich związku podgrzała również Kasia, która po wyjściu z domu Wielkiego Brata powiedziała wprost, że romans z Madzią jest dla Oleha przepustką do finalu.

Ja wiem, że Oleh na Madzię na początku reagował niefajnie, miał o niej kiepskie zdanie, ja to tak czułam- w rozmowie z "Faktem" zdradziła była uczestniczka "BB". (...) Mam wrażenie, że to jest dla niego po prostu przepustka do finału, ten romans. Oleh jest bardzo sprytny i ja go podziwiam za ten spryt.