Magda i Ola z "Hotelu Paradise" były przyjaciółkami, a teraz toczą wojnę na Instagramie?!

Te dwie dziewczyny doskonale zapadły w pamięć fanom "Hotelu Paradise". Magda, która pojawiła się w drugiej edycji dotarła niemal do samego finału, a Ola dostarczyła widzom ogromnych emocji w jego ostatnim sezonie. Kiedy internauci zwrócili uwagę, że dziewczyny bardzo się nawzajem przypominają, okazało się, że łączy je nie tylko podobny wygląd. Uczestniczki znały się jeszcze zanim Ola przyszła do show i jak się okazuje, prywatnie były przyjaciółkami. Były - bo jak widać, właśnie zrodził się pomiędzy nimi prawdziwy konflikt, a Magda... nie chce mieć z Olą już nic wspólnego. Na swoim profilu na Instagarmie postanowiła wyznać, co tak naprawdę o niej myśli. Co takiego się wydarzyło?

"Hotel Paradise": Magda w gorzkich słowach o Oli

"Hotel Paradise" przyniósł jego uczestnikom ogromną rozpoznawalność i szybko okazało się, że niektórzy z nich znali się już dużo wcześniej. Tak właśnie było w przypadku Oli, która wzięła udział w trzeciej edycji programu, oraz Magdy - doskonale znanej widzom z drugiej edycji.

W rozmowie z TVN-em Ola przyznała, że Magda była koleżanką jej brata i tak rozpoczęła się ich wspólna przygoda, a kiedy szła do programu, dziewczyna nawet dawała jej rady, jak się w nim zachowywać.

Tak znam się z Magdą. Z Magdą się już poznałam parę lat temu, ponieważ mój brat ją zna i się z nią kolegował, więc gdzieś tam razem kiedyś wyszliśmy na imprezę i zaczęliśmy się z Magdą spotykać, z Magdą się bardzo lubimy, nawet jakiś czas temu się przyjaźniłyśmy, jak mieszkała w Warszawie dużo się spotykałyśmy ale niestety właśnie jak wyleciałam do programu to Magda postanowiła przeprowadzić się do Wrocławia, więc teraz mamy słabszy kontakt, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wróci. Z Magdą przed programem wiele rozmawiałam, dawała mi rady, co mam robić, jak się zachowywać, więc na pewno w jakimś stopniu mi pomogła - mówiła.

Wraz z pierwszym odcinkiem "Hotelu Paradise 3" mogliśmy zobaczyć, jak Magda kibicuje swojej przyjaciółce i na swoim InstaStory komentuje jej garderobę w programie, bo jak się okazuje, na Zanzibar niektóre ubrania Ola postanowiła pożyczyć właśnie od Magdy. Później w mediach społecznościowych dziewczyny pojawiały się razem jeszcze częściej, jednak wszystko wygląda na to, że ich przyjaźń dobiegła końca. Kiedy Magda Jankowska postanowiła zrobić na swoim Instagramie "Q&A" jeden z internautów zapytał ją o to, czy ma kontakt z Olą. Odpowiedź dziewczyny nie pozostawiła żadnych wątpliwości i była naprawdę mocna.

Nie i nie chcę mieć nic wspólnego z całą tą ekipą. Powiedziałam wam kilka dni temu, że odcinam się od ludzi, na których nie można liczyć. To moja ostatnia odpowiedź w tym temacie - napisała.

Słowa Magdy bardzo zdziwiły jej fanów, którzy postanowili jednak drążyć temat. Magda szybko sprostowała, że mówiąc o "ekipie" nie miała na myśli osób, które wzięły udział w trzeciej edycji "Hotelu Paradise", a o ich wspólnych znajomych - najwyraźniej to właśnie Ola się do nich zalicza. Magda przyznała, że zawiodła się na niektórych osobach i ich zachowaniu. Co takiego się wydarzyło?

Magda postanowiła nie wdawać się w szczegóły, jednak z jej słów można wywnioskować, że do konfliktu pomiędzy dziewczynami doszło po gali KnockOut Boxing Night 15, w której brał udział między innymi Michał - obecny partner Oli, z którym dziewczyna spotkała się w programie. Podczas całego wydarzenia obecna była również sama Ola. Jak zdradziła Magda, po wydarzeniu doszło do nieprzyjemnej sytuacji.

Urwałam kontakt z każdym kto nie zareagował na pewną sytuację, która miała miejsce po gali, uważam, że brak rekacji kiedy dzieje mi się krzywda nie jest w porządku - dodała.

Fani próbowali poznać jeszcze więcej szczegółów. Dopytywali, czy Magda nie dogaduje się już z Arturem z "Hotelu Paradise" - ta odpowiedziała, że kontaktu nie utrzymują, jednak mimo wszystko nadal go lubi. Przyznała również, że sytuacja na gali nie miała związku z Kamilem.

Nie, może gdyby to chodziło o Kamila nie byłabym zawiedziona? Rozczarowana? Niestety zawód sprawiły mi osoby, po których na tamten moment się tego najmniej spodziewałam - wyjaśniła.

Co takiego wydarzyło się pomiędzy Magdą i Olą? Wygląda na to, że sprawa jest naprawdę poważna. Sądzicie, że dziewczyny dojdą do porozumienia, lub któraś z nich da kolejny komentarz w sprawie? Tej dwójki fani "Hotelu Paradise" już raczej razem nie zobaczą.