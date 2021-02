"Hotel Paradise 3": One są przyjaciółkami! Nie uwierzycie, co zdradziła Magda na temat Oli! 

Wygląda na to, że Magda Jankowska przetarła ślady swojej koleżance w "Hotelu Paradise 3"! Ola Hałabuda jest jedną z najbardziej charakternych uczestniczek 3. sezonu show. Mimo tego, że spadło na nią nieco krytyki po pierwszym odcinku, zapowiada się jako naprawdę ciekawa uczestniczka! W dodatku mogła liczyć na rady swojej najlepszej koleżanki, która w drugiej edycji doszła niemalże do finału! Magda Jankowska kibicowała znajomej podczas emisji 1. odcinka. Nie uwierzycie, co na temat Oli zdradziła na Instagramie!

Przyjaciółka Magdy z "Hotelu Paradise 2" w "Hotelu Paradise 3"

Za nami pierwszy odcinek 3. edycji "Hotelu Paradise". Poznaliśmy pierwszą dziewiątkę gorących singli, którzy gotowi są na miłość ale również na wielką wygraną pieniężną, która czeka na jedną z par. Czy w tej edycji doczekamy się kontrowersyjnego zniszczenia kuli na ścieżce lojalności? Póki co, jest za wcześnie aby o tym mówić.

Na planie "Hotelu Paradise" na starcie spotkało się 9 atrakcyjnych singli i singielek. Póki co jest przewaga pań i to właśnie jedna z nich już w 2. odcinku trafi do singlówki. Duże zainteresowanie widzów wzbudziła Ola Hałabuda. Dziewczyna już od wejścia zakomunikowała, że wie czego chce i zdecydowanie nie da sobą rządzić. Jej nazbyt wielka pewność siebie nieco zdziwiła internautów, którzy nie szczędzili jej krytyki w sieci.

Uwagę widzów skupił również wygląd uczestniczki. Fani "Hotelu Paradise" zauważyli podobieństwo Oli do innej uczestniczki show. Chodzi o Magdę Jankowską z 2. edycji:

- Wygląda jak Magda

- Lekko podobna do Magdy 🙈

- Ona jest podoba to Madziex tylko usta ma mniejsze

- Z wyglądu Magda, z charakteru Julia. No super xD będzie ciekawie

Okazuje się, że dziewczyny łączy nie tylko wygląd! W życiu prywatnym Ola Hałabuda i Magda Jankowska są przyjaciółkami. Ola wzięła do programu nawet ubrania Magdy, co oznacza, że mają bardzo podobny styl, więc nic dziwnego, że internautom od razu rzuciło się to w oczy! Czy Ola również wypracuje sobie tak mocną pozycję jak koleżanka z poprzedniej edycji?

Ola Hałabuda to zdecydowanie jedna z najbardziej charakternych mieszkanek "Hotelu Paradise". Internauci niemalże natychmiastowo znaleźli w niej podobieństwa do Magdy, uczestniczki drugiego sezonu.

mat. prasowe TVN

Okazuje się, że to nie przypadek! Magda i Ola są dobrymi koleżankami!

Magda Jankowska kibicowała wczoraj Oli podczas pierwszego odcinka "Hotelu Paradise". Jakby tego było mało... Ola miała w programie nawet jej ubrania! Nic dziwnego, że widzom te podobieństwa od razu rzuciły się w oczy.