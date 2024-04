Już od pierwszego odcinka 14. edycji "Tańca z gwiazdami" w sieci krążą plotki o rzekomym romansie Maffashion z tanecznym partnerem. Oni sami starają się konsekwencje unikać komentarzy w tej sprawie, choć dyskusje przybierają na sile. W rozmowie z nami duet opowiedział co nieco o swojej relacji... przejmujący moment!

Odkąd dobrano ich w parę, w mediach coraz więcej pojawia się podejrzeń, jakoby za kulisami połączyło ich uczucie. Już kilkukrotnie w końcu byliśmy świadkami narodzin nowych związków na planie "Tańca z gwiazdami". Zdaniem widzów, spojrzenia Maffashion i Michała Danilczuka mówią same za siebie i zdradzają, że są sobie naprawdę bliscy.

Podczas wywiadu dla Vivy duet miał szansę odnieść się do komentarzy na temat ich relacji, które pojawiają się w sieci. Jeden z nich brzmiał: "Jak na nich patrzę, to tak ciepło się robi. Julia jest taką piękną kobietą. Klasa, seksapil, wdzięk, uroda. A Michał? Nie może oderwać od niej ani oczu, ani rąk". Wtedy odezwał się Danilczuk, przyznając:

Nie wiem, jak mam to skomentować. Wszystko, co zostało napisane o Julii (klasa, seksapil, wdzięk - przyp. red.) się zgadza

Sama Maff stwierdziła natomiast:

To jest bardzo miłe. Bo to oznacza, że udaje się nam przekazać przez ekran sympatię

W rozmowie z nami z kolei Julia i Michał mieli szansę powiedzieć nieco więcej o swojej relacji, opowiadając, co w sobie cenią. Tancerz wręcz rozpływał się nad programową partnerką, mówiąc:

