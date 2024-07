Maciej Kot to jeden z najpopularniejszych polskich sportowców młodego pokolenia. Skoczek narciarski przebojem wdarł się do kadry narodowej i wywalczył z drużyną brązowy medal Mistrzostw Świata w 2013 roku. 23-latek podbija też serca damskiej części publiczności, a jego urok osobisty przysporzył mu już liczne grono fanek.

Młody sportowiec jest też ewenementem wśród swoich kolegów, bo jako jeden z nielicznych, a w zasadzie chyba jedyny, nie ma... żony. Co więcej, nie ma też aktualnie dziewczyny, co szybko podłapały media i ogłosiły swoisty casting na jego narzeczoną. Dziś rano Maciej gościł w Dzień Dobry TVN, gdzie potwierdził, iż jest wolny, ale nie zamierza organizować żadnych konkursów na nową miłość.



Dziewczyny nie mam, ale nie organizuję castingu i nie szukam dziewczyn przez internet czy radio, bo to byłoby głupie. Ciężko znaleźć taki ideał - wyznał rozmarzony w Dzień Dobry TVN.

Śniadaniówka postanowiła zorganizować więc małą ankietę w celu znalezienia tego ideału. Sportowcowi przedstawiano pięć kandydatek-celebrytek, a jego zadaniem była ocena, czy każda z nich nadawałaby się na jego wymarzoną partię.

Zobacz także

Ewa Farna bardziej w moim typie, ale jakoś tak jako całokształt to poprzednia kandydatka bardziej mi się podobała.

Alicja Bachleda-Curuś to góralka, to bardzo dobrze, bo góralki mają taki bardzo specyficzny, mocny charakter. Myślę, że wielu mężczyzn lubi takie dziewczyny, które potrafią tupnąć nogą, wyrazić swoje zdanie i Alicja jak najbardziej by się nadawała.