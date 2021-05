Choć z początku Laura i Maciek wydawali się być dobrani wręcz perfekcyjnie, pomiędzy uczestnikami miłosnego eksperymentu szybko zaczęło dochodzić do pierwszych zgrzytów i nieporozumień. Zdaniem niektórych widzów 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", Laura w ogóle nie wykazuje zainteresowania swoim mężem, a część z nich nie ma wątpliwości, że po programie ich relacja nie przetrwa próby czasu. Ostatnio fani uwielbianego reality-show byli również świadkami, jak kobieta żali się na Maćka. Czy faktycznie sytuacja tej dwójki jest już nie do odratowania? W mediach społecznościowych uczestnika, pojawiło się nowe zdjęcie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Maciek myśli o Laurze?

Choć oboje zrobili na sobie świetne pierwsze wrażenie, a Laura natychmiast zauroczyła Maćka swoją osobą, wiele wskazuje na to, że ta dwójka coraz bardziej się od siebie oddala. Niestety, małżonkowie, którzy zostali sparowani przez ekspertów w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", nie zawsze są w stanie zrozumieć swoje zachowania, a Laura nie kryje się już nawet z wywracaniem oczu, czy innymi reakcjami, komentującymi jej męża między słowami. Choć Maciej zapewniał, że dołoży wszelkich starań, by ich relacja nie tylko przetrwała, ale i szła w dobrym kierunku, a także przyznał, że nigdy nie był tak szczęśliwy, jak chwilę po ślubie z Laurą, fani programu nie kryją swoich zmartwień. W mediach społecznościowych uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" również nie brakuje komentarzy internautów na temat jego żony, a te nie zawsze należą do najmilszych. Co dzieje się pomiędzy tą dwójką? Maciek właśnie opublikował na swoim Instagramie bardzo nostalgiczne zdjęcie i choć jego opis ma raczej pozytywny wydźwięk, wszyscy wciąż zastanawiają się, co z nim i Laurą!

Ostatni dzień majówki, jutro powrót do pracy 😎 😎 😎 💪 💪 💪 Miejcie się jak najlepiej 😉 - napisał Maciek.

Obserwatorzy uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" natychmiast zareagowali na jego wpis.

- Jutro wracamy do pracy trzeba myśleć optymistycznie!!!

- Ale za to do piątku bliżej 😁😉😅

Czy Maćkowi faktycznie zaczyna brakować optymizmu? Sądzicie, że w tamtej chwili myślał o swojej relacji z Laurą? Musimy przyznać, że to zdjęcie ma naprawdę bardzo ciekawy klimat.

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wszędzie doszukują się nowinek z życia uczestników programu. Kiedy Maciej opublikował w swoich mediach społecznościowych nostalgiczną fotografię, niektórzy mogli zastanawiać się, czy nie sugeruje ona tego, co dzieje się pomiędzy nim, a Laurą.

W dniu ślubu uczestnicy miłosnego eksperymenty wydawali się naprawdę bardzo szczęśliwi. Niestety, im dłużej ich relacja trwała, tym więcej wychodziło różnic. Czy ich związek przetrwa po programie?

Mat. prasowe

Wygląda jednak na to, że Maciek nie ma zamiaru się poddawać. Co więcej, internauci bardzo mu kibicują i już uznali go, za jednego z najbardziej lubianych uczestników programu.