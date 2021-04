"Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura ma dość Maćka?! Dziewczyna nie potrafiła ukryć swojego rozżalenia. "Jest nieobyty z kobietą"

Gdy Laura i Maciek rozpoczynali wspólną drogę w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia", widzowie show byli przekonani, że to właśnie ta para na pewno pozostanie w małżeństwie. Jednak po ostatnim odcinku, fani chyba nabrali co do tego wątpliwości. Laura najwyraźniej nie rozumie pewnych zachowań i przekonań partnera, przez co wydaje się wycofywać z relacji. W szczególności obawia się ich różnic w kwestii religii i podejścia do spraw intymnych. Sprawdźcie szczegóły.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura obawia się wspólnego życia z Maciejem?

W minionym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byliśmy świadkami rozterek Laury, na temat relacji z Maciejem. Dziewczyna zdecydowała się nawet wygadać partnerce swojego świeżo upieczonego szwagra. Wygląda na to, że Laurze nie podoba się niezdecydowanie Maćka w pewnych kwestiach, brak własnego zdania, a także jego podejście do wiary i seksu przed ślubem kościelnym.

- Jak Maciek radzi sobie? - zapytała Laurę Kamila. - Wiesz co... Boże no... taki jest generalnie nieobyty z kobietą w ogóle - odparła wyraźnie zmieszana Laura. - Powiem Ci, że masz tu mocne pole do popisu, bo jego trzeba wyszlifować - powiedziała partnerka Wojtka. - Pytanie, czy ja jestem kobietą, która jest w stanie to zrobić - dodała Laura

Dziewczyna jest również zawiedziona, że Maciek zmienia zdanie niemalże w każdym temacie, byleby tylko było takie samo, jak jej. Nawet gdy deklarował, że nie lubi tatuaży, to w momencie gdy Laura jednak zdecydowała się go zrobić, Maciek całkowicie zmienił swoje podejście. Dodatkowo bardzo religijne przekonania chłopaka i deklaracja o zachowaniu czystości do ślubu kościelnego, wywołały w Laurze kolejne wątpliwości.

Myślicie, że mimo to Laura i Maciek pozostaną w małżeństwie?

Mat. prasowe

Laura ma coraz więcej wątpliwości, czy uda jej się dogadać z Maćkiem w pewnych kwestiach.