"Love Island 3". Maciek znów zszokował widzów. Internauci miażdżą uczestnika show Polsatu! 

Maciek z "Love Island" znów przesadził? Uczestnik trzeciej edycji hitu Polsatu bardzo ostro potraktował swoją nową partnerkę, której zarzucił, że się o niego nie stara. Zaatakowana przez Maćka Laura nie potrafiła powstrzymał łez przed kamerami, a fani programu stanęli w jej obronie. Internauci są oburzeni zachowaniem Maćka! Po ostatnim odcinku "Love Island" w sieci zawrzało!

Maciej od samego początku trzeciej edycji "Love Island" wzbudzał mieszane uczucia wśród widzów. Najpierw związał się z Anią, później zostawił ją dla Zery, żeby po kilku dniach wrócić do Ani... Podczas pobytu w Casa Amor Maciej zdecydował, że chce być w związku z Laurą. I chociaż ich związek trwa zaledwie od kilku dni, to już mają za sobą pierwszą naprawdę ostrą kłótnię!

W ostatnim odcinku "Love Island" byliśmy świadkami, jak Maciej przed snem krytykuje swoją partnerkę za to, że nie chce się o nim niczego dowiedzieć. W następnym odcinku Maciej powie wprost, że Laura nie jest na koloniach i to nie czas na spędzanie czasu z koleżankami.

Chciałbym ci powiedzieć, że odeszłaś, powiedziałaś, że idziesz po coś i myślałem, że wrócisz po prostu. To jest taka rzecz, która mi nie pasuje, bo nie wróciłaś, poszłaś do dziewczyn. Musisz zrozumieć pewne rzeczy, że nie przyjechałaś tu na kolonie, siedzieć z dziewczynami, to nie jest obóz. Zwłaszcza, że nie masz pary i relacji, która ci na to pozwala- mówił Maciek.

Laura była wyraźnie zszokowana zachowaniem Maćka. Nowa uczestniczka "Love Island" nie potrafiła ukrył łez przed kamerami. Internauci są zszokowani zachowaniem Maćka i ostro go krytykują!

- Co za typ okropny.

- Czemu produkcja go nie wywali....on żadnej swojej partnerce nie okazywał nawet krzty szacunku. Dajcie Laurze jakiegoś nowego singla, a Maciek niech jedzie do domu 👋😠

- Wszyscy się oburzają zachowaniem Piotr ale to Maciek prawdziwy egoista ,który myśli ze kandydatki będą robić co zechce - żeby mogły zostać w programie .

To Jego sposób na kobiety !

- Buractwo z niego wychodzi... tragedia🙈

- Maciek okropny charakter !!!!!!!!!!!- komentują internauci.