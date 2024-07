Czy Macademian Girl jest Agentem w show TVN? Na oficjalnej stronie Agenta pojawiła się sonda z pytaniem o Agenta, ale... bez Macademian Girl! Czy to oznacza, że to blogerka modowa jest tytułowym agentem?

Zdania są w tej sprawie podzielone. W show pozostało 4 uczestników: Antoni Królikowski, Joanna Jabłczyńska, Hubert Urbański i właśnie Tamara. Wielu z fanów programu uważa, że to właśnie Macademian jest Agentem. Dlaczego? Wśród powodów pada m.in. taki, że Tamara jako jedyna z uczestniczek ma ze sobą tak dużo ubrań i dodatków. Czy potrzebowałaby ich aż tyle, gdyby nie wiedziała, że zostanie do końca show? Co sama Tamara mówi na ten tego programy?

Natomiast największym zaskoczeniem jest to, jak czasem rzeczywistość sobie, a setki niektórych uczestników sobie. Jak czasami oglądam to... no powiem, że pewnych rzeczy się nie spodziewałam. Ale na tym polega ten program. To była gra.​ - mówi blogerka.

Na Agenta, przez sporą część widzów, była typowana również Dominika Tajner Wiśniewska. Niestety, odpadła ona z show w poprzednim odcinku!

