Marlena i Seweryn byli najbardziej kontrowersyjną parą 6. edycji „Rolnik szuka żony”. Po ich burzliwym rozstaniu, kiedy padły mocne słowa i wyzwiska, w ostatnim odcinku przyszedł czas na konfrontację nie tylko z Marleną, ale również z Dianą i Asią. Zobaczcie, jak Seweryn wytłumaczył się z kłótni z Marleną, co o całej sytuacji sądzi Joanna i czy Diana nie ma żalu, że tak zakończyła się jej przygoda w programie!

Największym zaskoczeniem okazała się ciąża jednej z kandydatek Seweryna. O kogo chodzi?

Szokujące wyznania Joanny, kandydatki Seweryna!

Na początku finałowego odcinka Seweryn wyznał, że chciałby, by spotkanie z Marleną było pokojowe.

Teraz jest czas, aby się rozstać i pożegnać z godnością - powiedział rolnik.

Na początku indywidualnej rozmowy z Sewerynem Marta Manowska zapytała go o pierwszą kontrowersyjną "sytuację z pytaniami", kiedy chłopak otwarcie przyznał, że najlepiej rozmawia mu się z Marleną i Dianą, a z Asią mniej. Po jego słowach Marlena powiedziała: Jeżeli jakaś osoba tylko traci tutaj czas to jest to Asia. Wtedy rolnik wprost zapytał Joannę: co zamierzasz? Tym samy postawił jedną ze swoich kandydatek w bardzo niezręcznej sytuacji. Zapytany przez prowadzącą o swoje zachowanie wyznał, że nie ma sobie nic do zarzucenia! Jego zdaniem jedynie zachowanie Marleny nie było fair. Chwilę potem Marta Manowska za pomocą połączenia wideo połączyła się z Asią, która na wstępie wyznała, że jest w ciąży:

Nie mogłam przyjechać dlatego, że jestem w 12. tygodniu ciąży. Poznałam Sebastiana, z którym jestem zaręczona.

Na pytanie Marty Manowskiej jak wspomina udział w programie i grę, w którą grali Joanna bez ogródek powiedziała: Nie mam żalu (…) Wiedziałam o kontakcie Seweryna z Marleną poza programem. Kiedy prowadząca zapytała o wiadomości od Seweryna, które pokazywała jej Marlena, Joanna zdradziła, po co jej zdaniem to robiła:

Prawdopodobnie żeby zostać już na tej wygranej pozycji, Diana chciała wyjechać do domu bo nie czuła się pewnie i też wie, o tych wiadomościach. Chciała wrócić do domu i tak się niestety stało. Przyznała też, że gdyby nie te wiadomości: Seweryn by wyszedł z tego z twarzą.

Dodała też, że to była intryga. Te oskarżenia zdenerwowały Marlenę, która rozpłakała się i wyznała:

Ja jej przed niczego nie mówiłam. Pokazałam jej wiadomości z dniem, kiedy ona już była pewna, że odjeżdża.

Rozstanie Diany i Seweryna!

Potem przyszedł na rozmowę z Dianą. Seweryn na wstępie powiedział, że nie powinien się zachować tak w stosunku do kobiety. A Diana dodała: Wydaje mi się, że żałuje tego, co zrobił. Ostatecznie rolnik stwierdził, że wiadomości, przez które Diana wyjechała, nie rzutują na jego decyzję, a Diana tak podsumowała ich spotkanie:

Uważam, że nasze spotkanie wypadło pozytywnie. Rozstaliśmy się w dobrych relacjach - powiedziała uczestniczka.

Seweryn przeprasza Marlenę...

Najbardziej emocjonalna była rozmowa Marleny i Seweryna. Marlena za wcześnie powiedziała kocham, za wcześnie chciała zostać, tak? – zapytała Marta Manowska. Seweryn potwierdził skinieniem głowy, bo emocje nie pozwoliły mu mówić! Wtedy dołączyła do nich Marlena i na wstępie powiedziała:

Ja najbardziej liczę od Seweryna na słowo przepraszam!

Na co Seweryn odpadł: obydwoje się nie zachowaliśmy tak jak trzeba! Jednak wolałabym, aby to najpierw padło z Twoich ust za te wszystkie obelgi, które dostałam – stwierdziła dziewczyna. Wtedy wkroczyła Marta Manowska, mówiąc: obelgi padały w dwóch kierunkach.

Przepraszam nie powinno tak być. Tak wulgarnie do kobiety się odzywać - powiedział w końcu rolnik.

Wtedy padły szokujące słowa Marleny, że to Seweryn kazał jej kłamać. Rolnik potwierdził tę wersję, mówiąc, że się pogubił. Dziewczyna przyznała też, że z jej strony nie było manipulacji

Myślę, że to jest obu stron wina, a nie tylko moja. Ale jak mi ktoś pisze takie obiecanki typu, że razem będziemy oglądać ten program – to dlaczego mam sobie jakichś nadziei nie robić! (…) Od siebie nie mam za co go przepraszać - powiedziała na koniec Marlena. Po czym dodała: Wieczorem mam kolację z chłopakiem. Napisał do mnie i tak wyszło. Jest kochany, ciepły, bardzo się o mnie troszczy.

Szybko okazało się, że Seweryn też znalazł miłość! Tak opisał swoją partnerkę:

Ciepła, kochająca, wyrozumiała. Od kilku dni zamieszkała ze mną. Dużo mi daje energii pozytywnej i wsparcia.

Po burzliwej relacji zarówno Marlena, jak i Seweryn znaleźli szczęście. Być może bez udziału w programie to by się nie udało.

