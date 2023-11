W ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony" Diana, kandydatka do serca Seweryna, wyjechała z gospodarstwa! Uczestniczka spakowała walizki zaraz po romantycznej randce w restauracji, na którą zabrał ją rolnik.

Rozmowa między parą nie przebiegała najlepiej, jednak to nie to spowodowało koniec ich relacji. Seweryn okłamał piękną Dianę patrząc jej prosto w oczy. Uczestniczka powiedziała "dość" i wróciła do domu. Czy dobrze zrobiła? Fani programu są zachwyceni jej zachowaniem!

Komentarze po odcinku Rolnik szuka żony

Seweryn z "Rolnik szuka żony" nie ukrywał przed swoimi kandydatkami, że bardzo podoba mu się Marlena. Uczestniczka wpadła mu w oko już podczas castingów. Ich relacja przeniosła się do mediów społecznościowych, gdzie para postanowiła lepiej poznać się poza kamerami TVP. Takie zachowanie nie daje wszystkim kandydatkom równych szans...

O pisanie ze sobą w sieci Diana zapytała Seweryna podczas ich randki.

Diana: A z Marleną od początku nie masz jakiegoś bliższego kontaktu? Poza programem?

Seweryn: Nie, z żadną nie mam. Przez program chciałem tu Was zaprosić, poznać....

Diana: Uważasz, że pisanie przez inne portale społecznościowe jest nie fair?

Seweryn: Nie wiem, trudne pytanie, to zależy do kogo ciągnie, ale nie wiem…

Rolnik powiedział Dianie patrząc prosto w jej oczy, że zawsze kieruje się szczerością i mówi prawdę. Uczestniczka wyznała, że nie jest zadowolona z jego odpowiedzi, ponieważ wie, że miał poza programem kontakt z Marleną!

Już tyle mężczyzn mnie w życiu okłamało, że Seweryn nie zniosę tego kolejny raz (...). Jako mężczyzna dla mnie zostałeś skreślony - powiedziała Diana.

Para wróciła do gospodarstwa, gdzie Diana postanowiła nie czekać na przeprosiny ze strony rolnika, spakowała walizki i wyjechała. Tym samym zostawiła Seweryna i Marlenę samych na wsi.

Czy uczestniczka dobrze zrobiła rezygnując z miłości? Fani programu są zachwyceni jej zachowaniem! Ich zdaniem Diana postąpiła bardzo mądrze i dojrzale, a randkę z Sewerynem rozegrała po mistrzowsku.

- Mega mądra i rozsądna dziewczyna ???? przejrzała go na wylot. Powodzenia Diana ???? należy Ci się szacunek - Bardzo dobrze zrobiła! Ma klasę i kulturę! - Dobry cwaniaczek. Niby taki pokrzywdzony przez los a dobrze kręci. Poszedł do programu tylko dla reklamy swojego gospodarstwa a nie dla kobiety i tyle. - Bardzo dobrze. Po co ma tracić energię i czas na coś co nie ma szans by zaistnieć? - Bardzo dobrze zrobiła brawa dla tej Pani zna swoją wartość. A Seweryn no cóż jedno wielkie rozczarowanie. Oboje z Marleną kłamali a jeszcze Marlena próbowała zrobić tą złą z Diany żałosne to było.....

Zdaniem Diany, rolnik nie zbuduje związku z Marleną, bo ta jest za mało dojrzała. To właśnie ona powiedziała Dianie, że pisała z Sewerynem poza programem, czym zdradziła ich wspólny sekret. Czy rolnik ułoży sobie z nią życie?

