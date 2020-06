Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" wziął ślub? Pokazał zdjęcia z urzędu! 

Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" wziął ślub? Uczestnik piątej edycji programu Telewizyjnej Jedynki podczas relacji na InstaStories pokazał zdjęcia z przygotowań do ceremonii i fotkę z Urzędu Stanu Cywilnego! Czyżby jeden z najpopularniejszych uczestników show znalazł wielką miłość i powiedział dziś "TAK" swojej wybrance? Spójrzcie tylko na te zdjęcia!

Łukasz z "Rolnik szuka żony" pokazał zdjęcia ze ślubu

Łukasz Sędrowski wystąpił w piątej edycji "Rolnik szuka żony" i był uczestnikiem, który wzbudzał największe emocje wśród fanów programu. Fani mocno krytykowali rolnika za to, jak potraktował jedną ze swoim kandydatek- Paulinę. W jednym z odcinków okazało się, że Łukasz i Paulina mieli kontakt poza programem, dlatego Paulina miała nadzieję, że to ona jest faworytką rolnika. Kiedy Łukasz poinformował ją, że wybiera Agatę doszło między nimi do ostrej awantury. Rolnik nie żałował jednak swojego wyboru i głośno mówił, że to własnie z Agatą chce spędzić życie. Co więcej, Łukasz nawet oświadczył się swojej wybrance przed kamerami. Para tworzyła szczęśliwy związek i wydawało się, że wkrótce usłyszymy o ich ślubie- niestety, kilka miesięcy po zakończeniu programu Agata i Łukasz rozstali się.

(...) To było coś pięknego, to było coś silnego mocnego, to był żar, to był ogień. To było coś, co naprawdę rozpaliło serce...- mówił jakiś czas temu w programie "Pytanie na Śniadanie". - Co się stało? Życie... raz na dziesieć się uda i jeden na dziesięć się nie uda. I właśnie tutaj przyszła taka rzeczywistość- komentował rozstanie z Agatą.

Po jakimś czasie rolnik zdradził, że w jego życiu pojawił się ktoś nowy. Niestety, Łukasz przyznał później, że znów jest singlem. Od tamtej chwili uczestnik piątej edycji "Rolnik szuka żony" nie informował, czy w jego życiu jest jakaś kobieta. Dziś rolnik zaskoczył swoich fanów publikując w relacji na InstaStories zdjęcia z przygotowań do wesela! Łukasz pokazał nawet fotkę z Urzędu Stanu Cywilnego!

Czyżby Łukasz Sędrowski był już po ślubie? A może rolnik był gościem na uroczystości? Spójrzcie tylko, jakie zdjęcie opublikował w sieci!

