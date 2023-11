Łukasz Sędrowski w programie "Pytanie na Śniadanie" wspominał swój związek z Agatą! Uczestnik piątej edycji "Rolnik szuka żony" odpowiedział również na pytanie dlaczego rozstał się z narzeczoną!

Łukasz i Agata poznali się na planie wielkiego hitu prowadzonego przez Martę Manowską. Ich związek od samego początku wzbudzał ogromne emocje wśród widzów głównie przez zachowanie rolnika względem innej kandydatki, Pauliny. Okazało się, że Łukasz i Paulina mieli kontakt przed programem, a dziewczyna była przekonana, że to właśnie ona jest faworytką rolnika. Kiedy Paulina dowiedziała się, że Łukasz wybiera Agatę, doszło do ostrej awantury. Rolnik jednak był jednak pewny swojego uczucia i związał się z Agatą. Co więcej, w jednym z odcinków Łukasz oświadczył się swojej partnerce! Niestety, po kilku miesiącach okazało się, że związek pary nie przetrwał próby czasu.

Jak teraz komentuje to uczestnik piątej edycji "Rolnik szuka żony"?

Łukasz Sędrowski pojawił się w "Pytaniu na śniadanie" aby razem z Sewerynem z piątej edycji "Rolnik szuka żony" porozmawiać o poszukiwaniu miłości. Byli uczestnicy show TVP mówili, czy ich zdaniem w przed kamerami można znaleźć prawdziwą miłość.

Łukasz, który rozstał się ze swoją partnerką kilka miesięcy po zakończeniu "Rolnika", zapewniał, że tak! Co więcej, Łukasz po raz pierwszy tak dużo powiedział o swoim związku z Agatą.

Ja właściwie znalazłem w programie miłość i nie wstydzę się tego. Znalazłem miłość, byłem otwarty na to. Urzekła mnie ta osoba bardzo, zakochany byłem po uszy. Ja z miłości się oświadczyłem, produkcja trochę pomogła wiadomo, gondola w Łazienkach Królewskich to był piękny anturaż i piękne okoliczności. Zdecydowałem się, nikt o tym nie wiedział, nikt z produkcji, reżyser nie wiedział, że będzie taka sytuacja, że oddam serce właśnie tej wybrance z programu. To było coś pięknego, to było coś silnego mocnego, to był żar, to był ogień. To było coś, co naprawdę rozpaliło serce...- mówił w programie "Pytanie na Śniadanie".