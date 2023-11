Łukasz Sędrowski, którego widzowie doskonale znają z piątej edycji programu "Rolnik szuka żony", pojawił się w "Pytaniu na śniadanie" i opowiedział o byciu singlem! Łukasz był zdecydowanie jednym z najpopularniejszych, ale i najbardziej kontrowersyjnych uczestników poprzedniej odsłony show o rolnikach. W programie Łukasz złamał serce Paulinie i ostatecznie związał się z Agatą, która od samego początku była jego faworytką. Para zaręczyła się nawet w jednym z ostatnich odcinków show! Niestety, kilka miesięcy po zakończeniu emisji piątej edycji "Rolnik szuka żony" okazało się, że związek Agaty i Łukasza to już przeszłość. Para podjęła decyzję o rozstaniu.

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że po rozstaniu z Agatą Łukasz znów jest szczęśliwy. Rolnik w towarzystwie tajemniczej kobiety bawił się na weselu Kasi i Piotra, a po jakimś czasie opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z pewną brunetką. Internauci zastanawiali się, czy to nowa miłość Łukasza Sędrowskiego. Teraz jednak okazuje się, że rolnik wciąż jest singlem!

Łukasz pojawił się ostatnio w programie "Pytanie na Śniadanie", w którym wziął udział w dyskusji o coraz większej liczbie samotnych mężczyzn z Polsce. Dlaczego - według rolnika - wciąż nie znalazł tej jedynej?

Mieszkam na małej wsi, niedaleko dużych miast i właśnie chodzi o to, że nie ma nowych osób.W swojej miejscowości znam wszystkich , to jest ok. 1000 osób, znam wszystkich z miejscowości obok, a ja potrzebuję poznać kogoś z zewnątrz... Poznać dziewczynę to nie jest problem, ale kiedy się np. dowiaduje, że jestem rolnikiem no to wtedy zaczyna się jednak robić problem. Jest ten stereotyp, że rolnik to musi być niepachnący, nie potrafi się wysłowić, że prosty chłop ze wsi. Teraz trochę inaczej to wygląda, mamy dostęp do nowych technik, mamy super samochody, odpoczywamy sobie w ciepłych krajach- mówił w programie.