Łukasz Karpiński z "Hotel Paradise 2" na gorących wakacjach z gwiazdą "Love Island"! Są parą?

Łukasz Karpiński, finalista 2. edycji "Hotel Paradise" podzielił się z fanami gorącym nagraniem. Kochający słońce i egzotyczne destynacje celebryta, przebywa obecnie na zagranicznych wakacjach, gdzie ochoczo raczy się kolorowymi drinkami i korzysta z kąpieli słonecznych. Co ciekawe, przystojniak hitu TVN z udziałem atrakcyjnych singli, walczących o sławę, miłość i pieniądze, nie wybrał się na urlop sam. Towarzyszy mu zjawiskowa była uczestniczka randkowego show konkurencyjnej stacji. Łukasz wybrał się na urlop z pięknością z "Love Island"! Co ich łączy?

Łukasz Karpiński z "Hotel Paradise 2" na gorących wakacjach z gwiazdą "Love Island"

Łukasz Karpiński pomimo pracy modela, a także występów w takich hitach, jak "Take me out - Umów się ze mną", "Pierwszy raz za granicą", czy w paradokumencie "Gliniarze", największy rozgłos zyskał dzięki udziałowi w 2. edycji "Hotelu Paradise", gdzie wraz z Sonią Szklanowską zaszedł aż do wielkiego finału. Występ w randkowym programie TVN nie tylko dodał charyzmatycznemu blondynowi jeszcze więcej pewności siebie, ale też sprawił, że Łukasz coraz śmielej zaczął dzielić się z fanami szczegółami swojego życia.

Na śledzonym przez ponad 92 tys. osób instagramowym koncie celebryty, regularnie pojawiają się zapowiedzi jego kolejnych projektów zawodowych, modowych inspiracji, czy wspomnień z egzotycznych wakacji. Chcąc uciec przed zimowym chłodem, Łukasz właśnie po raz kolejny pokusił się na egzotyczne wojaże. Co ciekawe, nie wybrał się w podróż sam. Towarzyszy mu piękna Ada Śledź z pierwszej edycji "Love Island".

Jak możemy dowiedzieć się z instagramowego profilu Łukasza, para przebywa właśnie w luksusowym hotelu w gorących krajach, gdzie chętnie spędza czas nad basenem, oddając się słonecznym kąpielom. Czy między nimi jest coś więcej? Cóż, jak dotąd ani Łukasz, ani Ada nie potwierdzili tych rewelacji, jednak patrząc na serduszka, jakie chłopak umieszcza pod nagraniami z Adą, można przypuszczać, że są naprawdę blisko.

Instagram

Co ciekawe, Łukasz wybrał się na urlop nie tylko z piękną Adą. Podczas wakacji towarzyszą im również znany z "Warsaw Shore" Stifler, Mikołaj Jędruszczak z "Love Island" oraz zwyciężczyni "Big Brothera" - Magda Wójcik. Czyżby celebryci szykowali dla swoich fanów nowy, wspólny projekt?