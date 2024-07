Co się wydarzy w kolejnych odcinkach programu "Azja Express"? Kto odpadnie, a kto wygra show? Zapytaliśmy o to projektanta Łukasza Jemioła. Niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, ale... otrzymaliśmy zapewnienie, że w dalszych odcinkach emocji nie zabraknie! Będzie się działo! Zobacz też: Kłótnia Stanka i Kaczoruk na Instagramie! Leszek do Renaty: "Obrażasz mnie i moją inteligencję"! Jest ostro!

Mogę obiecać, że emocje będą naprawdę zenitalne. Pamiętam... doskonale! Między nami, między mną a Hanią, między tym, że byliśmy już naprawdę zmęczeni, między walką z samym sobą - powiedział Łukasz Jemioł w wywiadzie dla Party.pl.

A czy któryś z uczestników szczególnie zaszedł za skórę Łukaszowi i Hani w "Azji Express"? Odpowiedź w materiale wideo.

Łukasz Jemioł zdradził, że w kolejnych odcinkach "Azji Express" czeka nas jeszcze wiele emocji.

