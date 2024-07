Łukasz Jakóbiak i Joanna Przetakiewicz już odpadli z "Azja Express 2"? Coach pokazał na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym promuje alkohol i domówkę sponsorowaną przez znaną markę. To stare zdjęcie czy też Łukasz znów pojawia się na warszawskich eventach? Oznaczałoby to, że Łukasz wrócił już do Polski z Azji, gdzie realizowany jest program "Azja Express", na którego planie cały czas jest Agnieszka Woźniak-Starak, co wskazuje na to, że show jeszcze się nie skończyło.

Łukasz Jakóbiak i Joanna Przetakiewicz odpadli z "Azja Express 2"?

Fani jak zawsze są bardzo czujni i od razu zaczęli dopytywać, czy Łukasz Jakóbiak już odpadł z programu. Prowadzący wywiady w słynnej kawalerce pojechał jako osoba towarzysząca Joanny Przetakiewicz. Oboje podobno bardzo się polubili, dlatego zdecydowali się na wspólny wyjazd do Indii. Najwyraźniej para już odpadła, co zauważyli fani:

Skończyło się już Azja Express?

to nie żart że z azja express Nie jesteś w Indiach ??? To już odpadłeś z India Express z Przetakiewicz ?

Joanna Przetakiewicz jak na razie nic nie zamieściła w swoich social mediach. Myślicie, że Łukasz Jakóbiak i Joanna Przetakiewicz już pożegnali się z show? A może doszli do samego finału?

Łukasz Jakóbiak odpadł z Azja Express?

Kibicujecie coachowi?