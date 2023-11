Łukasz i Agata stworzyli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par w programie "Rolnik szuka żony". Wszystko za sprawą incydentu, do którego doszło jeszcze na planie show. Przypomnijmy, że Łukasz przez długi czas zwodził Paulinę, która była w nim zakochana. Rolnik nie chciał jej wprost powiedzieć, że jego serce jest już zajęte przez Agatę. Gdy w końcu przyznał się do tego, dziewczyna urządziła mu karczemną awanturę.

Chwilę później Agata i Łukasz zaręczyli się na oczach widzów. Niestety, jak już wiemy, ten związek nie przetrwał. Jednak najnowsze zdjęcie, które opublikował na swoim Instagramie Łukasz, dało internautom do myślenia. Czyżby rolnik pozował na nim z byłą narzeczoną? Zobaczcie, jak skomentowała te doniesienia sama Agata.

Łukasz i Agata do tej pory nie skomentowali swojego rozstania. Nikt nie wie, dlaczego ich miłość wygasła. Każde z nich poszło w swoją stronę. Agata spędzała wakacje między innymi z uczestnikami innych edycji "Rolnika", w tym ze Zbyszkiem Kraskowskim. Z kolei Łukasz pojawił się na ślubie Kasi i Piotra z tajemniczą dziewczyną. Rolnik nie zdradził jednak, czy to jego nowa ukochana.

Co ciekawe, Łukasz Sędrowski opublikował niedawno na swoim Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z tajemniczą brunetką. Dziewczyna stoi na nim tyłem, dlatego trudno stwierdzić, kim jest. Jednak internauci zaczęli przypuszczać, że jest to... Agata!

- a może to Agata ???? - też mi się tak właśnie wydaje że to może być Agata :)) - Kolor włosów jakby Agaty ????????- pisali internauci.

Rolnik nie odniósł się do pytań internautów. Zrobiła to jednak Agata! Na jej profilu na Instagramie również pojawiło się nowe zdjęcie, a pod nim wymowny wpis.

Gotowa na nowe wyzwania, na radość, śmiech, szczęście i łzy z niego płynące, bo najważniejsze to wybaczyć sobie i żyć by niczego nie żałować. ????????????☺️ Zakochać się - życzę wszystkim a Ci co już kochają to niech nigdy nie przestają ❤️ - napisała dziewczyna.