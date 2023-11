Miłości w sieci szuka też inna kandydatka do serca Łukasza, Paulina Rykała. Uczestniczka do rolnika przyjechała specjalnie z Hagi. Niestety, odpadła z programu w bardzo niemiłych okolicznościach!

Dziś Paulina stara się nie oglądać za siebie. W sieci pochwaliła się zdjęciami z 30. urodzin. Czy Rykała, tak jak Rusak, zapomniała już u rolniku? Wszystko wskazuje na to, że tak!

30 lat minęło jak jeden dzień ????❤️ dosłownie!!! Obiecałam sobie że 30sty rok mojego życia będzie wyjątkowy... Powoli już zaczynam realizować swoje cele... I od dziś zaczynam odliczanie 365 dni by osiągnąć to czego chcę, bo chcieć to móc!!! ???? Niech moc będzie ze mną ????❤️ Życzę sobie samej przede wszystkim zdrowia i miłości... Na resztę marzeń zapracuję ???????????? #birthdaygirl #30 #gymgirl #love#happiness - napisała Paulina.