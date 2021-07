"Hotel Paradise": Luiza wystąpi w innym randkowym show? Odpowiedziała

Ata Postek i Artur Sargsyan zawalczą o główną nagrodę w finale "Hotelu Paradise 2"! Czy to właśnie oni lub jedno z nich wróci z Bali bogatsze o 100 tysięcy złotych?! W ostatecznym starciu zmierzą się z Sonią Szklanowską i Łukaszem Karpińskim. Pamiętacie początki Artura i Aty w programie? Ta para weszła w relacje niemalże od razu po tym, jak się poznali! Przypomnijmy sobie, jak wyglądała ich droga do finału. Zobacz także: Aga i Matt typują zwycięzców "Hotelu Paradise 2"! Uczestnik 1. sezonu zdradził za dużo? Beata Ata Postek i Artur Sargsyan w finale "Hotelu Paradise 2" Artur Sargsyan miał zdecydowanie najmocniejsze wejście wśród wszystkich uczestników, którzy weszli do " Hotelu Paradise 2 " jeszcze w pierwszym tygodniu. Swoje pierwsze dni na planie show spędził za barem, robiąc drinki uczestnikom! Pozostali mieszkańcy rajskiego hotelu byli bardzo zaskoczeni, gdy dowiedzieli się o nowym koledze! Po dołączeniu do uczestników, Arturowi bardzo szybko udało się odbić Dominikę Bartkowi. To właśnie z nią tworzył parę aż do pojawienia się w programie Aty Postek. Początkowo z Dominiką łączyło go mocne uczucie, a każda próba Bartka, w którym starał się odbić kobietę wprowadzała uczestnika w złość. Ostatecznie korzystając z możliwości wyeliminowania jednego z kolegów, Dominika i Artur odesłali Bartka do domu. Pozbycie się konkurencji jednak nie wpłynęło dobrze na relację tego duetu. Nie jestem w żaden sposób zazdrosny o Dominikę, może dlatego, że zupełnie nic do niej nie czuje, a może dlatego, że potrzebuje o wiele więcej czasu, żeby coś poczuć do niej. Artur w "Hotelu Paradise" był bardzo stały w relacjach i podczas całego pobytu stworzył tylko dwa mocne programowe związki....