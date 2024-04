Ada ma za złe uczestnikom, że nikt jej nie ostrzegł przed Bartkiem. Warto podkreślić, że czerwona lampka zapaliła się już wtedy, kiedy Luiza postanowiła odejść z programu, by się od niego uwolnić. Jednak Ada i tak postanowiła wejść z Bartkiem w romantyczną relację, czego zaczyna żałować. Uczestniczka show schowała się przed uczestnikami i nie mogła przestać płakać. Wszystko z powodu jej partnera!

Reklama

Ada z "Hotelu Paradise" popłakała się przez Bartka

Jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników "Hotelu Paradise" nie zwalnia tempa. W ostatnim odcinku Bartek, który obecnie jest w parze z Adą, doprowadził ją to płaczu. Uczestniczka show nie mogła powstrzymać łez. To nie pierwsza taka sytuacja — jeszcze niedawno widzowie "Hotelu Paradise" byli oburzeni, jak Bartek poniża Luizę, która postanowiła przy najbliższym Rajskim Rozdaniu podejść do najmocniejszej pary, żeby odpaść z programu. Teraz uczestnik show rozwija relacje z Adą i choć na początku była ona romantyczna, to teraz uczestniczka show nie jest już w stanie z nim wytrzymać.

Czarne chmury pojawiły się nad relacją Ady i Bartka z "Hotelu Paradise". Uczestniczka show dowiedziała się z wyroczni, że jej partner na nią narzeka, co znacznie ochłodziło ich relacje. Para przestała się do siebie odzywać i żadne nie chce poddać drugiemu ręki. Uczestniczka show ma również dość tego, że każdy jej ruch wywołuje u nich kłótnie.

Jeżeli przyjdzie nowa uczestniczka i jeśli spodoba jej się Bartek, ja schodzę z drogi. Mnie nikt nie ostrzegł, ja też nie będę ostrzegała. Życzę powodzenia poprostu — powiedziała Ada.

Widzowie są oburzeni nie tylko zachowaniem Bartka, ale również brakiem reakcji wśród uczestników na jego toksyczne zachowanie.

Zobacz także

Ada chyba czuła się lepsza od Luizy i liczyła na to, że przy niej Bartek inaczej będzie się zachowywał. Trochę się przeliczyła

Tak mi szkoda Ady. Jestem w szoku, że nikt z grupy nie potrafi zareagować na to, jak traktuje kolejną kobietę

To straszne, jak Bartek ją traktuje — piszą internauci.

A wy co sądzicie o zachowaniu Bartka?

Reklama

Zobacz także: Domi z "Hotelu Paradise" w ogniu krytyki po Rajskim Rozdaniu: "Niech ona się w końcu ogarnie"

player.pl