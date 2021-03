Luiza i Maurycy z "Hotelu Paradise" zaliczyli wpadkę?! Pokazali zdjęcia, a fani: "Jesteście razem jak nic"

Luiza i Maurycy z "Hotelu Paradise" są parą? Widzowie nie mają wątpliwości, szczególnie po tym, co uczestniczka opublikowała ostatnio w sieci! Czy zdjęcia z Maurycym, które pojawiły się na jej profilu zdradzają zbyt wiele?

Wy jesteście razem jak nic - piszą fani

Jej odpowiedź może tylko podgrzać atmosferę!

Luiza i Maurycy z "Hotelu Paradise" są parą?

Emocje w "Hotelu Paradise powoli robią się coraz gorętsze. Ostatnie wydarzenia w związku z zachowaniem Dawida wobec Nathalii wywołały sporo kontrowersji. Podczas "rajskiego rozdania" to właśnie on opuścił program. Czy decyzja Krzyśka była podyktowana zamieszaniem wywołanym przez złość oraz nieporozumienie, do którego doszło pomiędzy tą dwójką? Przez małą chwilę również Maurycy mógł poczuć się niepewnie, kiedy nowy singiel wyraził zainteresowanie Luizą. Podczas randki nad brzegiem oceanu, Krzysiek doszedł do wniosku, że nie chce mieszać się w relację pomiędzy nią a Maurycym, ponieważ dostrzega ich zaangażowanie. Czy ten niewinny na razie związek przerodzi się w coś więcej?

Luiza i Maurycy wydają się być jak na razie bardzo dobraną parą. W dodatku obserwując ich aktywność w sieci można wywnioskować, że tych dwoje wciąż łączą bardzo dobre relacje. Uczestniczka podkręciła atmosferę tuż przed wczorajszym rajskim rozdaniem, publikując romantyczne foty z Maurycym, pisząc:

Czy po dzisiejszym Rajskim Rozdaniu wciąż będziemy parą???🍓 Dzisiejszy wieczór będzie stresujący dla każdej z par. Decyzja @krzysztof_hotelparadise3 zakończy czyjąś piękną przygodę na rajskiej wyspie.

Dziś już wiadomo, że z programem pożegnał się Dawid, a Maurycy i Luiza nadal mogą poznawać się i umacniać swoją relację. Zmysłowe zdjęcia, które Luiza dołączyła do wczorajszego wpisu bardzo poruszyły fanów. Niektórzy dopatrują się w nich drugiego dna:

- Piękne te zdjęcia

- Ja to myślę, że wy jesteście nadal parą

- Pasujecie do siebie

- Mam nadzieję, że będziecie razem, bo Seba traktował ją jak ziomala a może was coś połączy mam nadzieję

- Woow... co tu się...

- Wy jesteście razem jak nic

Na wszystkie spekulacje fanów odnośnie związku z Maurycym Luiza odpowiedziała tajemniczym "Zobaczymy". Nie jest tajemnicą, że uczestnicy nie mogą przed emisją finału zdradzić, jak dalej potoczyły się ich losy, jednak fani obserwując ich relacje po tym, jak wrócili z Zanzibaru powoli wyciągają wnioski i pierwsze domysły. Jak myślicie, jak potoczą się dalsze losy Maurycego i Luizy? Pokazują w sieci zbyt wiele?

Czy związek Luizy i Maurycego przetrwał po programie?

Instagram

Uczestnicy "Hotelu Paradise" tylko podkręcają atmosferę, jednak na to, jak wyglądają ich relacje po programie trzeba będzie jeszcze chwile poczekać. Trzymacie kciuki za ten duet?