"Hotel Paradise 3": Dawid odpowiedział na oskarżenia internautów. Czekają nas kolejne emocje!

Po ostatnich wydarzeniach w "Hotelu Paradise 3" na Dawida, który do tej pory uchodził za jednego z najbardziej lubianych uczestników, wylała się fala negatywnych komentarzy. Wszystko to przez jego zachowanie względem Nathalii - chłopak najpierw ją pocałował, a następnie, kiedy spotkał się z odrzuceniem, odbył z nią bardzo nieprzyjemną rozmowę, w której nie brakowało wulgaryzmów i podniesionego tonu. Potem zapowiedział, że zrobi wszystko, by ta odeszła z programu.

Zarówno widzom, jak i pozostałym uczestnikom to zdecydowanie nie przypadło do gustu. Zniesmaczeni internauci postanowili wywołać Dawida do tablicy, ostro komentując zdjęcia w jego mediach społecznościowych. Jak się okazało - bardzo skutecznie. Dawid w końcu postanowił im odpowiedzieć.

Dawid z "Hotelu Paradise" odpowiada na hejt

Nie wybaczę Ci tego, wyszedłem na debila i teraz muszę się tłumaczyć, jest mi przykro. Zawiodłem się na Tobie. Masz wiele porąbanych twarzy i to jest właśnie jedna z nich, która mówi Ci, że jest jak jest a jest do dupy i wcale ci tego nie wybaczę. Wiedz, że od teraz jesteś dla mnie nie tyle co wrogiem, jak ogromnym znakiem zapytania i wiedz, że będę teraz wygrywał wszystkie konkurencje, żeby Cię tylko od***ać jak najdalej. Żebyś sobie poszła i żebyś nie była dwulicowa, żebyś miała autorefleksję do swojego stosunku, a jak tylko zranisz mi Marcina, a wiem, że go zranisz to... Zadarłaś z...

Te słowa Dawida w kierunku Nathalii wielu uznało za mocną przesadę. Wściekli widzowie komentowali sytuację do tego stopnia, że głos zabrała nawet produkcja "Hotelu Paradise 3", jednak zamiast uspokoić internautów, ich komentarz zadziałał zdecydowanie w drugą stronę. Teraz na zarzuty i nieprzychylne opinie postanowił odpowiedzieć główny zainteresowany. Fani programu stwierdzili, że Dawid zdecydowanie nie powinien sięgać po alkohol, gdyż staje się po nim agresywny, a procenty budzą w nim zupełnie innego człowieka. Mają racje?

- Alkohol zdecydowanie Ci nie służy - czytamy w jednym z komentarzy. - +1 - odpowiedział Dawid.

Dla tych, którzy nie wiedzą - "+1" to skrót, który oznacza, że się z kimś zgadzamy. Czyżby Dawid zdał sobie sprawę z problemu i żałował swojego zachowania? Wygląda na to, że widzowie muszą przygotować się na nagły zwrot akcji, lub jeszcze większe emocje, bo kiedy jedna z internautek stwierdziła, że uczestnik "Hotelu Paradise 3" usunął niepochlebny komentarze, ten odpowiedział jej w bardzo dwuznaczny sposób:

Historia nie dobiegła końca 💤

Jakie więc zakończenie będzie miała? Mamy nadzieję, że dowiemy się tego jak najszybciej.

Czy Nathalia przebaczy mu takie zachowanie? "Pamiętamy, że każdy z Nas ma wybór, z kim chce spędzać swój własny czas, a druga osoba ma obowiązek te zdanie uszanować" - napisała na swoim Instagramie.