"Hotel Paradise": Wiadomo, kto odpadł przez immunitet Krzyśka! Padły gorzkie słowa: "Wstyd mi, że byłam z nim w parze!" 

"Rajskie rozdania" zawsze są trudne dla uczestników "Hotelu Paradise". Tym razem najwięcej jednak zależało od najnowszego uczestnika! Krzysiek, jako nowy singiel ma na swoim koncie immunitet i tym samym mógł "rozwalić" dowolnie wybraną przez siebie parę. Jego decyzja zszokowała wszystkich! Zobaczcie, kto musiał dziś wymeldować się z "Hotelu".

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Dawid odpowiedział na oskarżenia internautów. Czekają nas kolejne emocje!

"Hotel Paradise": Dawid Susucki odpadł z programu

Krzysiek miał okazję namieszać i zrobił to! Uczestnicy starali się wyczuć, jaka będzie jego decyzja podczas najbliższego "rajskiego rozdania" jednak on nie dał po sobie niczego poznać. Tuż przed wieczorem eliminacyjnym Krzysztof mógł pójść na randkę z dwoma wybranymi uczestniczkami. Zdecydował się zaprosić Olę i Luizę, przez co Maurycy i Dawid mogli poczuć się najbardziej zagrożeni. Jednak on zdecydował się nie rozbijać pary Luizy oraz Maurycego. A co z Olą i Dawidem? Krzysztof powiedział wprost:

W związku z tym, że mam ten immunitet chciałbym zamieszać. Zadałem pytanie na wyroczni o Dawida. Jeśli będzie na tak, to staje za Basią. Zapytałem Luizy czy wybroni Krystiana ale ona też nie chce go ratować.

Podczas "rajskiej wyroczni" okazało się, że pytanie Krzysztofa brzmiało:

Czy Dawid obgaduje mnie z innymi uczestnikami?

Odpowiedź Klaudii brzmiała "tak", więc idąc tym tropem powinien rozbić związek... Basi i Krystiana! Jednak jego ostateczny wybór nie miał nic wspólnego z tym, co wcześniej deklarował. Podczas "rajskiego rozdania" stanął za Olą, co w połączeniu z jego immunitetem automatycznie eliminuje Dawida! W obecnej sytuacji Dawid postanowił stanąć za Luizą, jednak ona lojalnie pozostała przy Maurycym.

Dawid na wyjście z programu przebrał się w piżamę oraz maskę. Ola nie kryła żalu, w związku z jego zachowaniem:

- Wstyd mi, że byłam z nim w parze, bo taki typ się tak nie zachowuje. (...) Powinien się zachować z klasą jak prawdziwy mężczyzna, a on się przebrał w jakiś komiczny strój. Zrobił z siebie debila.

- Chciałem być Twoim psem lojalnym ale zostałem wygryziony przez tego delikwenta.

Zgadzacie się z decyzją Krzyśka o wyeliminowaniu Dawida?

Zobacz także: „Hotel Paradise 3”: Zachowanie Dawida zszokowało wielu widzów! Jest głos produkcji: „Wiemy, że jesteście poruszeni”

Dawid Susicki odpadł z "Hotelu Paradise".

Mat. prasowe

Dawid nieźle namieszał w ostatnich odcinkach. Czy jego konflikt z Nathalią i to, że stracił nad sobą panowanie było powodem tego, że dziś opuścił program?