"Hotelu Paradise 3": Luiza i Maurycy są razem po programie?! Zdradzili na Instagramie za dużo

Choć na antenie TVN 7 widzowie dopiero poznają uczestników trzeciej edycji "Hotelu Paradise", ci już dawno wrócili ze słonecznego Zanzibaru i muszą naprawdę bardzo się pilnować, by przypadkiem na zdradzić za dużo. Wygląda jednak na to, że nie wszystkim się to udaje. Luiza i Maurycy na swoich Instagramach pokazali za dużo? W życiu prywatnym tworzą parę? Internauci nie mają wątpliwości, że tą dwójkę coś łączy...

Luiza i Maurycy z "Hotelu Paradise 3" są razem?

Obecnie w programie tworzą parę, jak jednak ich relacja wygląda poza kamerami? Luiza nie kryła, że kiedy Maurycy pojawił się w "Hotelu Paradise 3" od razu wpadł jej w oko i choć niektórzy postanowili ją do niego zniechęcić, wszystko wskazuje na to, że niekoniecznie im się to udało. Po powrocie z Zanzibaru uczestnicy kontrowersyjnego show w końcu na nowo mogą być aktywni w mediach społecznościowych, gdzie fani z zapartym tchem śledzą ich prywatne życie, i jak się okazuje, powyższa dwójka spędza w nim ze sobą naprawdę sporo czasu.

Luiza i Maurycy dość często pojawiają się na swoich relacjach na Instagramie, a pod ich postami pojawiają się bardzo dwuznaczne komentarze. Kiedy na profilu uczestnika pojawiła się informacja, że weźmie udział w programie, jego obecna partnerka natychmiast na to zareagowała.

- Ajaj 😍 - skomentowała Luiza.

Ten nie pozostał jej dłużny i odpowiedział wymownymi emotikonami - sercem przebitym strzałą i rozkochaną buźką. To jednak nie wszystko! Ostatnie InstaStory Luizy wzbudziło jeszcze więcej pytań. Czy tym razem pokazała za dużo?

Uczestniczka "Hotelu Paradise 3" opublikowała krótkie nagranie, z którego wynika, że ta dwójka spędziła ze sobą wieczór - i to bardzo późny. Luiza pokazała jak tuż przed północą Maurycy przygotowuje jedzenie w kuchni, a co więcej, nie był to jedyny ich wspólny filmik! Myślicie, że faktycznie pomiędzy nimi zaiskrzyło, a może to tylko przyjaźń?

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Dawid zarzuca kłamstwo Oli! Na jego profilu rozpętała się wojna

Po powrocie z Zanzibaru Luiza i Maurycy spędzają ze sobą bardzo dużo czasu. Tych dwoje połączyło coś więcej?

Instagram

Kiedy Maurycy pojawił się w programie, Luiza nie kryła, że jest nim zainteresowana. Jak sama stwierdziła, w końcu do "Hotelu Paradise 3" przyszedł ktoś, to jej się podoba!