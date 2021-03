"Hotel Paradise 3": Maurycy podzielił wszystkich! W przeszłości namieszał w związku Sebastiana

Kiedy do "Hotelu Paradise 3" dołączył nowy uczestnik, żadna z par nie mogła czuć się bezpiecznie. Okazało się, że Klaudia El Dursi dała Maurycemu całkowicie wolną rękę, pozwoliła nieźle namieszać i stworzyć w programie nowe pary! To jednak nie był największy problem... Okazało się, że niektórzy z singli mieli tą przyjemność, bądź nieprzyjemność, poznać go nie w otoczeniu kamer, a w życiu prywatnym. Szczególnie wspomina go Sebastian, któremu Maurycy chciał kiedyś odbić dziewczynę! Czy nowy przystojniak podzieli, jak mogłoby się wydawać, zgraną już ekipę?

Nowe pary w "Hotelu Paradise 3"! Sebastian poznał Maurycego jeszcze przed programem

Tym razem to nie Rajskie Rozdanie namieszało w życiu singli, którzy postanowili poszukać swojej drugiej połówki na słonecznym Zanzibarze. Nowy uczestnik dostał prawdziwy przywilej i mógł nieco namieszać. Maurycy, którego widzowie mogli poznać w jeszcze innych programach, rozbił najmocniejsze pary "Hotelu Paradise 3"! Tym samym od teraz singlem został Krystian, Basia trafiła pod skrzydła Marcina. Nathalia została sparowana z Dawidem, Sebastian z Bogusią, a Marcin z Basią. Nie trudno wywnioskować, że Maurycy dla siebie wybrał Luize i co najlepsze, to nie pierwszy raz kiedy pojawił się on w życiu Sebastiana!

Ja go znam, on mnie nie zna, ale ja wiem kim jest - powiedział, kiedy tylko zobaczył nowego uczestnika.

Okazuje się, że kiedy Sebastian był w związku, Maurycy... próbował odbić jego dziewczynę!

- On moją byłą dziewczynę wyrywał - zdradził Luizie Sebastian - To jest fuckboy! - podsumował. - On wszedł tu taki kochaniutki, przyjaźniutki... Musze zagadać, zapytać i go wyczuć. - On taki nie jest. Znam go - ukrócił Sebastian.

Luiza po raz kolejny znalazła się w mało komfortowej sytuacji, bo choć wyznała, że nowego uczestnika póki co darzy średnim zaufaniem, nie ukrywa, że chce go bliżej poznać. Ktoś przyszedł, kto mi się spodobał - zdradziła przed kamerami. Nie najlepsze pierwsze wrażenie Maurycy zrobił również na Basi...

On gapi się nam w cycki! - stwierdziła wprost.

Cóż, z wyborów Maurycego zadowolony jest póki co tylko Dawid, który nie ukrywał, że Nathalia jest dziewczyną, z którą chciałby spróbować czegoś więcej. Czy stali bywalcy "Hotelu Paradise 3" otworzą się na nowego uczestnika?

Maurycy wybrał Luize i jak widać, to nie pierwszy raz kiedy Sebastian musi walczyć z nim o swoją dziewczynę.

mat. prasowe

Uczestnik przyznał, że zna Maurycego z prywatnego życia. Kogo wybierze Luiza?