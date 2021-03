"Hotel Paradise 3": Dawid zarzuca kłamstwo Oli! Na jego profilu rozpętała się wojna

Choć widzowie dopiero poznają uczestników "Hotelu Paradise 3", ci tak naprawdę już dawno wrócili z Zanzibaru do swojego normalnego życia. Jak się okazuje, relacje pomiędzy niektórymi z nich nie są wcale tak kolorowe, jak mogłoby nam się wydawać. W mediach społecznościowych Dawida właśnie pokazało się nagranie, na którym ten postanowił pokazać inną twarz Oli i opublikował ich prywatne wiadomości!

Wygląda na to, że poza programem pomiędzy tą dwójką trwa prawdziwa wojna...

"Hotel Paradise 3": Dawid opublikował prywatne wiadomości z Olą!

Dawid to jeden z najbardziej lubianych uczestników trzeciej edycji "Hotel Paradise", jednak Ola również nie może narzekać na brak fanów. Choć w programie ta dwójka postanowiła zawrzeć pakt, być wobec siebie szczera i mimo pewnych różnic nawzajem chronić swoje pozycje, wszystko wskazuje na to, że coś tu poszło nie tak.

W trakcie emisji środowego odcinka Dawid nie mógł uwierzyć, w to co zobaczył na ekranie i postanowił pokazać prawdziwą twarz swojej pary!

Olcia codziennie pytałem się kogoś, kto będzie robił trening. Marcin ze mną codziennie trenował, nie wykazałaś się żadnym zainteresowaniem i kłamiesz!

To jednak nie była jedyna odpowiedź Dawida, po tym jak dowiedział się z odcinka, że Ola zarzucała mu brak zainteresowania i oskarżała o to, że proponuje treningi innym dziewczynom, tylko nie jej. Chłopak postanowił opublikować ich prywatną konwersację dotyczącą wspólnego live'a na Instagramie, którą robi większość par z programu, by odpowiedzieć na wszelkie pytania ciekawskich widzów. Co więcej, tego dnia Ola obiecywała swoim widzom, że zobaczą ją i Dawida razem! Uczestnik przyznał, że od trzech dni starał się o live'a z Olą.

Ja dziś mega źle się czuję, odpadam bo umieram - napisała mu w wiadomości prywatnej Ola tuż po 21.

Instagram

O dziwo tuż po 21:40 Ola połączyła się na live'ie ze swoimi obserwatorami... tyle, że bez Dawida. Uczestnik "Hotelu Paradise 3" nie krył swojego zaskoczenia.

Godzina 21:42 nie zrobie live'a tak? Bo co, chcesz sobie ludzi wziąć, zagarnąć? Taka jesteś. Fajnie, fajnie - mówił na swojej relacji w mediach społecznościowych, dodając, że "człowiek jest wart tyle, ile wart są jego słowa"

Jeszcze większe zdziwienie w głosie Dawida pojawiło się, kiedy do live'a Oli dołączyła Luiza! Obserwatorzy uczestnika "Hotelu Paradise 3" również nie kryli swojego poirytowania i stwierdzili, że w końcu ktoś zobaczył, że Ola wcale nie jest taka, na jaką robi się w programie.

Ma dziewczyna problemy z szacunkiem. Wysługiwanie się ludźmi jest na porządku dziennym, a jak jestem "za kimś" i nie działa to w dwie strony, przy czym jestem robiony w konia, to przychodzi Ciocia selekcja naturalna - stwierdził Dawid na swoim InstaStory - Dostrzegam jej plusy, jak w każdym człowieku, ale ile można się męczyć? W programie dostrzegałem jej naturę, albo może brak natury. Nakreśliłem jedynie jej szkic w swojej głowie, a ona po programie zaczęła go kolorować. Jak widać pomyliła kredki z gumką do zmazywania - dodał w kolejnych relacjach.

Instagram

Jak widać sytuacja pomiędzy Olą i Dawidem jest naprawdę napięta. Co na to dziewczyna? Ola nie odniosła się do jego słów i wszystko wskazuje na to, że stosunki tej dwójki po programie zdecydowanie się ochłodziły.

Instagram

Sądzicie, że Ola i Dawid jeszcze długo pozostaną parą w programie? Po takim obrocie spraw możemy się spodziewać, że w "Hotelu Paradise 3" dojdzie do naprawdę sporego zamieszania.